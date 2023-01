Vier Sternsingergruppen sind am Dreikönigstag in Boos, Rieden und Lampertsweiler unterwegs gewesen (Foto: Renate Stadler). Sie brachten Segen in die Häuser und smmelten Spenden zugunsten der Kinder. „Kinder stärken, Kinder schützen in Indonesien und weltweit“ war diesmal das Motto der Sternsinger-Aktion.