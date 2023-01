Sternsinger bringen den Segen und die frohe Botschaft in die Häuser

Die Sternsinger (von links) mit Pater Shinto, Linda Kesselring, Lisa Gebhart, Jan Wetzel, Hanna Widmann, Angelina Mohn, Melina Wetzel, Johanna Unmuth, Ben Sickler, Sophia Lutz, Mona Herrmann, Sophie Widmann, Theresa Blaser, Carina Kesselring, Jule Locher, Florian Widmann und Ben Wetzel (Foto: Ralf Gebhart) waren am Samstag, 7. Januar, in Moosheim, Kleintissen, Großtissen, Nonnenweiler und Engenweiler bei schönem Wetter unterwegs, um den Segen und die frohe Botschaft in die Häuser zu bringen.