Die Sternsinger aus Fulgenstadt (Foto: Simone Eisele) waren an zwei Tagen unterwegs, um den Segen Christus in die Häuser zu bringen. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“ sammelten sie dabei Spenden in Höhe von 1243 Euro für die Aktion Dreikönigssingen.