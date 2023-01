Sternsinger aus Boms sammeln über 2300 Euro

Drei Sternsinger-Gruppen der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Boms waren am Tag der Heiligen drei Könige unterwegs zu den Menschen und haben ihre Lieder vor den Türen gesungen. Und sie freuen sich wie Königinnen und Könige über das Ergebnis ihres Engagements: 2334,65 Euro für benachteiligte Kinder kamen bei der Aktion Dreikönigssingen in Boms, Glochen, Häuserhof, Hundsrücken und Schwarzenbach zusammen. Bereits viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen“ den Segen „20*C+M+B+23“, Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus, zu den Menschen gebracht. „Es war klasse, dass wir endlich wieder die Menschen an ihren Haustüren besuchen konnten“, freuten sich die Mädchen und Jungen (Foto: Carmen Trunz). Auch Pater Schneider freute sich über den Einsatz der zahlreichen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in seiner Gemeinde.