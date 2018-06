Stellenanzeige bewegte Paul Bräuchle zur Bewerbung

Pfarrer Paul Bräuchle ist der neue geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Bad Saulgau. Am 15. Oktober wird er offiziell den Dienst antreten, für den 11. November ist die Investitur des neuen Pfarrers geplant.

„Wir haben die Mobilität von Anfang an gelebt“, sagt der neue geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Saulgau. Der Oberkirchenrat der evangelischen Kirche „ermutigt“ die Pfarrer, die Gemeinden immer mal wieder zu wechseln. Hinzu kommt bei den Bräuchles eine gehörige Portion Neugier und eine „ansprechend sympathisch und einladend formulierte Stellenanzeige“ des Bad Saulgauer Kirchengemeinderats. „Das schauen wir uns an“, haben Paul Bräuchle und seine Frau Christine nach der Lektüre gesagt. Was sie sahen, hat ihnen gefallen. Ende letzter Woche sprachen sie bei einem Ortstermin im evangelischen Pfarrhaus über die anstehenden Renovierungsarbeiten. Davon hänge der Umzugstermin der Familie Bräuchle von Holzgerlingen nach Bad Saulgau ab.

Zehn Jahre war Paul Bräuchle in dieser Stadtgemeinde im industriell geprägten Umland von Böblingen und Sindelfingen Pfarrer in einem von drei Pfarrbezirken. Zehn Jahre zuvor war er in Klosterreichenbach bei Baiersbronn in einer von Kur und Tourismus geprägten Gemeinde tätig. Als junger Pfarrer hatte er in den ersten zehn Jahren eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde bei Schwäbisch Hall übernommen. Vielfältig waren die Gemeinden, aber immer Württemberg, immer war die protestantische Gemeinde die Größere. Warum nicht mal eine Gemeinde im katholisch geprägten Oberland?

Anstoß zur Bewerbung gab die Anzeige des Kirchengemeinderat im Amtsblatt der evangelischen Landeskirche. Von einem „liebenswerten Städtchen“ war die Rede, eine „gute Infrastruktur“ war erwähnt und von einem „gut kooperierenden Kirchengemeinderat“. Christine Bräuchle imponierte Bad Saulgaus Titel „Landeshauptstadt der Biodiversität“.

Im März besuchte die Familie Bräuchle das so beschriebene Städtchen. Auch ein Gespräch mit den Pfarrerskollegen Samuel und Tabea Hartmann war dem neuen Pfarrer wichtig: „Ich lege großen Wert auf Kollegialität“. Das Ergebnis der Recherche lautete: „Das können wir uns vorstellen“. „Vieles läuft hier gut“, war der erste Eindruck. Ein wohlbestelltes Haus habe sein Vorgänger Stephan Günzler hinterlassen. „Die Gebäude sind tadellos in Schuss.“ Beeindruckt war der Pfarrer von der Innenrenovation der Christuskirche: „Wer eine so grundlegende Änderung macht, hat Mut“, sagt der neue Pfarrer, „das gefällt mir sehr gut, vielleicht hätte ich an der einen oder anderen Stelle etwas anderes vorgeschlagen.“ Als Schwerpunkt seiner eigenen Arbeit sehe er „Alles, wo es um Beziehung geht“. Die Pflege eines gottesdienstlichen Lebens, das Einbinden von Kindern, Konfirmanden und Senioren. Inhaltlich spiele die konzeptionelle Arbeit im Kindergarten eine Rolle und das geplante Familienzentrum, das in der Nachbarschaft des evangelischen Kinderhauses geplant ist. „Erziehung ist ein große Aufgabe von Kirche“, sagt der neue Pfarrer. Die Partnerschaft mit der Stadt sieht er dabei als positiv: „Ich begrüße kirchliche Aktivitäten im gesellschaftlichen Bereich.“

Bräuchles sind selbst eine große Familie. Acht Kinder hat das Ehepaar. Zwei Mädchen (sieben und 14 Jahre alt) werden nach Bad Saulgau ziehen. Die sechs älteren gehen schon eigene Wege. Keine Berührungsängste hat der neue Pfarrer in der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche im Rahmen der Ökumene. „Ich habe Freude an einem guten geschwisterlichen Miteinander.“ Und er verteidigt die katholische Kirche in der gegenwärtigen kritischen Diskussion: „Ich halte nichts davon, wenn man die katholische Kirche auf bestimmte Reizthemen reduziert. Die katholische Kirche ist mehr.“

Gespannt sind sie auf die Fasnet. Im Württembergischen kenne man das vom Fernsehen, Aber gespannt sind die Bräuchles auf dieses Stück Kultur in Oberschwaben. Übrigens: Die Videos über die Fasnet und über das Bächtlefest haben sich die Bräuchles auf der Hompage der Stadt als Erstes angeschaut. Christine Bräuchle: „Unsere Kinder freuen sich schon darauf.“ In der Freizeit spielt Paul Bräuchle Trompete, die Familie musiziert bei familiären Anlässen als vierstimmiges Bläserensemble. Und ansonsten bestimme der Lebensabschnitt das Hobby: Derzeit steht Wandern hoch im Kurs.