Steigende Energiekosten zwingen Bad Saulgauer Bäcker zu Preiserhöhungen

Die Kosten steigen ins Unermessliche und viele Verbraucher drehen derzeit den Euro lieber zweimal um: Das bekommen auch die Bäcker zu spüren. Ohne Preiserhöhungen könnten die Betriebe nicht überleben.

Bäckermeister Jürgen Heim aus Bad Saulgau blieb keine andere Wahl. Der 59-Jährige musste aufgrund der steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreise die Verkaufspreise für seine Backwaren anpassen. „Der Einkaufspreis hat sich für die Bäcker verdoppelt“, sagt Heim. Vor allem der Preis für Mehl sei massiv gestiegen. Auch Molkereiprodukte sind teurer geworden. Nicht nur das: Die steigenden Energiekosten für Wasser, Strom und Gas machen ihm zu schaffen.

Die Gesamtsituation ist äußerst schwierig für alle Bäcker. Jürgen Heim

„Das sind 20 bis 25 Prozent mehr Kosten, die auf mich zukommen“, sagt Heim, der seine Bäckerei an der Eckstraße schon vor Jahren auf den neuesten Stand der Technik gebracht hat, um Energie einzusparen. Trotzdem muss er jeden Tag zwei Backöfen anschalten, für die er für eine Stunde unter Volllast etwa 16 Kubikmeter Gas benötigt. „Die Gesamtsituation ist äußerst schwierig für alle Bäcker“, ergänzt Heim, der sich der Situation stellen muss. „Was soll ich machen? Wir müssen schaffen, damit wir davon leben können.“

Kunden zeigen Verständnis

Die steigenden Energiekosten stünden, so Heim, in keinem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. „Was in der Ukraine passiert, hat für mich als kleine Bäckerei keine Auswirkungen.“ Zudem sei die Ernte besser gewesen als im Vorjahr, ein Mangel an Rohstoffen herrsche ebenfalls nicht.

Jürgen Heim musste dennoch reagieren und erhöhte die Preise. Ein Kilogramm Mischbrot kostete zu Jahresbeginn 3,20 Euro, jetzt verlangt er 3,70 Euro. „Die meisten Kunden haben Verständnis für die Erhöhung. Nur ganz wenige meckern“, so Heim.

Weitere Preiserhöhungen kann er nicht ausschließen. Erst einmal will er die nächsten Erhöhungen für Wasser, Strom und Gas abwarten, ehe er dann neue Preise kalkuliert. „Aber andererseits bringt es auch nichts, jeden Monat neue Preise zu verlangen.“

Gesundheit geht vor

Jürgen Heim beschäftigt noch ein ganz anderes Problem. „Mir fehlt Personal“, sagt Heim, der zwar auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, aber spätestens bei der Vorstellungsgesprächen merkt, dass kaum noch jemand bereit sei, am Sonntag in der Backstube zu stehen.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich demnächst montags die Bäckerei geschlossen lasse“, ergänzt Heim, der eh schon etwa 70 Stunden in der Woche arbeitet. „Ich werde demnächst 60 und muss auch auf meine Gesundheit achten.“