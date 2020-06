Steffen Maurer wird zur Saison 2020/2021 neuer Trainer der SG TSV Ertingen/SV Binzwangen. Das gibt der Kreisligist bekannt. Maurer kommt vom Bezirksligisten SV Uttenweiler, für den er in den vergangenen Jahren in der Bezirks- und Landesliga auflief. Steffen Maurer hat den Trainerschein B absolviert, nun suche er eine Herausforderung im Traineramt!, heißt es in der Mitteilung. „Die SG Ertingen/Binzwangen bietet hierzu sehr gute Voraussetzungen, sodass man sich schon im Winter über das Engagement einig war. Die Ansprüche und deren Umsetzung vom Trainer und der Abteilungsleitung passen sehr gut zueinander“, heißt es weiter.

Steffen Maurer löst bei der SG Bernd Rumpel ab, der schon vor der abgelaufenen Saison erklärt hatte, sein Traineramt nach drei Jahren nicht zu verlängern.

Die SG Ertingen/Binzwangen belegt in der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison in der Kreisliga A 1 den vierten Rang mit einem Quotienten von 1,88 Punkten. Die Ertinger und Binzwangener hatten in der abgelaufenen Saison 32 Punkte in 17 Spielen geholt und lagen gleichauf mit dem Drittplatzierten, der SG Griesingen.