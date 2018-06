Steffen Gross (1. PBC Bad Saulgau) hat bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Pool-Billard in Sindelfingen den Titel im 10-Ball gewonnen und sich damit in dieser Disziplin einen Startplatz bei den deutschen Meisterschaften gesichert. Dabei erwischte Steffen Gross keinen Start nach Maß. Er verlor den Auftakt gegen Markus Rütten mit 5:6 und musste in den Hoffnungslauf. In diesem schlug er Michael Füess mit 6:1, ließ dann Michael Diedrich (6:1) keine Chance, genauso wenig wie Markus Kamuf (6:1). Erst im Halbfinale wurde es eng, Gross traf auf Thomas Doussos, seinen Vereinskameraden vom 1. PBC Bad Saulgau. Schnell lag Gross mit 3:0 in Führung, ehe Doussos das erste Timeout nahm. „Thomas hat dann die Pause natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Da er wusste, dass mich das irritiert“, sagte Gross in der Rückschau und lachte. Denn unter Teamkollegen ist doch ein bisschen mehr erlaubt, weil sich beide aus dem Eff-eff kennen. „Klar ist es immer ein bisschen schwieriger, gegen einen Klubkollegen zu spielen, aber das musst du in diesem Moment halt ausblenden“, sagte Gross. Es wurde noch einmal eng, Doussos verkürzte, ehe Gross beim Stande von 5:3 Millimeter zum 6:3 fehlten. „Der Ball ging wirklich um Haaresbreite vorbei. Das wäre der Sieg gewesen. Aber dann hatte ich noch einmal Glück. Denn es gibt auch Spiele, in denen du dann nicht mehr an den Tisch kommst.“ So aber siegte Gross mit 7:6 und erreichte das Finale, in dem er Timo Sillner, Lokalmatador aus Sindelfingen, mit 6:1 glatt besiegte. „Zum Glück habe ich gewonnen, sonst wäre die Meisterschaft für mich ein Debakel gewesen“, sagte Gross.

Nächstes Ziel ist die EM

Denn in den ersten drei Disziplinen lief es überhaupt nicht. Denn vor dem 10-Ball standen nur die Plätze 16 (8-Ball), sechs (9-Ball) und neun (14.1 endlos) auf der Habenseite von Steffen Gross. „In die erste Disziplin 14.1 bin ich super gestartet, habe gegen Michael Füess zu acht gewonnen. Aber ab diesem Zeitpunkt lief überhaupt nichts mehr. Und ich wusste nicht, warum. Ich hatte gut trainiert, unter den tollen Bedingungen, die in der Billardakademie Bad Saulgau herrschen, war gut drauf, habe mich wohl gefühlt. Aber für den dreifachen Meister des Vorjahrs lief plötzlich gar nichts mehr. „Ich habe ganz schlecht gespielt, mein Stoß war weg, die Augen kaputt, nichts ging. Ich wollte fast schon aufhören. Aber Freunde und Familie haben mich wieder aufgebaut. Aber bis zur letzten Disziplin habe ich mein schlechtestes Billard überhaupt gespielt.“ Bis zum letzten Tag im 10-Ball. „Mein vielleicht schönster und wichtigster Titel einer Landesmeisterschaft im 10-Ball“, kommentierte Gross den Titel. „Spiel um Spiel wurde ich stärker und ich wusste, ich muss 10-Ball-Landesmeister werden, um auf die deutsche Meisterschaft zu kommen.“ Nächster Saisonhöhepunkt für „Stuffo“ sind die Europameisterschaften in den Niederlanden ab dem 18. Juli.

Der ebenfalls für den 1. PBC Bad Saulgau spielende Thomas Doussos belegte die Ränge elf (14.1 endlos), fünf (9-Ball), sieben (8-Ball) und im abschließenden 10-Ball gewann er nach der Halbfinalniederlage gegen Gross noch das „kleine Finale“ gegen Xanthos Vlassidis mit 7:3 und belegte Rang drei.