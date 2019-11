Von Siegfried Großkopf

Umfangreiche Schilderungen der beiden Hauptverdächtigen zu ihrem Werdegang bestimmten am Freitag den zweiten Verhandlungstag des Mordfalles vom 28. April in der Tettnanger Jahnstraße. Der sich vor dem Landgericht Ravensburg zu verantwortende Hauptangeklagte wollte sich an den Tathergang zwar nicht mehr erinnern können, räumte aber ein, einen 59-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung gewürgt und mit einem Kissen erstickt zu haben. Kurz nach der Tat hatte er zunächst die 25-jährige Stieftochter des Opfers des Mordes beschuldigt.