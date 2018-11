Steffen Gross hat bei den deutschen Meisterschaften im pool-Billard in Bad Wildungen/Hessen zum Abschluss die Bronzemedaille im 10-Ball der Senioren gewonnen. Dabei startete Gross alles andere als gut ins Turnier. Zum Auftakt unterlag der Bad Saulgauer Wolf Barker vom BC Schalke Gelsenkirchen mit 0:5 recht deutlich. Gross musste in den Hoffnungslauf und setzte sich in der ersten Runde gegen Rene Lucia (Fürstenwalde) glatt mit 5:0 durch. In der zweiten „Verliererrunde“, im Kampf um einen Platz im Achtelfinale, besiegte Gross Frank Willner (BA Berlin) mit 5:3. In der eigentlichen K.o.-Runde besiegte Gross im Achtelfinale dann Guido Gerber (Joker Neukölln) mit 5:3 und ließ im Viertelfinale Ralf Wack (Joker Altstadt) beim 7:2 keine Chance. Im Halbfinale unterlag Gross schließlich seinem Nationalmannschaftskameraden Reiner Wirsbitzki (Hürth) nach großem Kampf mit 5:7. Thomas Doussos, zweiter Starter des 1. PBC Bad Saulgau unterlag in der Hauptrunde, im ersten Spiel Guido Gerber (Neukölln) und musste ebenfalls in den Hoffnungslauf. In diesem bezwang er in der ersten Runde Achim Schefczyk (PBSC Bonn) mit 5:4, unterlag aber dann Thomas Lindloff (Pinneberg) mit 2:5, schied aus und belegte Rang 17. Yvonne Ullman-Hybler (1. PBC Bad Saulgau) belegte im 10-Ball Rang neun nach einem Sieg über Miriam Steiner (5:3; Alsdorf), einer Niederlage gegen Kristina Jäger (2:5; Oberhausen), einem Sieg im Hoffnungslauf gegen Claudia Köhler (5:2; Bielefeld) und einer weiteren Niederlage gegen Vivien-Cathy Schade (3:5; Queue Hamburg) im Achtelfinale