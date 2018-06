Stefanie Ehmann holt Silber und Bronze

Mit Stefanie Ehmann und Ida Mauch haben zwei Siebenkämpferinnen der PSG Sigmaringen an den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der U 20 teilgenommen. Sie genossen in Weingarten fast Heimvorteil. Stefanie Ehmann holte Silber im Vier- und Bronze im Siebenkampf. Ebenfalls am Start war der Krauchenwieser Zehnkämpfer Oliver Przemus, der seit diesem Jahr für die in Weingarten beheimatete LG Welfen startet. Nach dem ersten Tag führte er überlegen, gewann den Fünfkampf, musste aber am zweiten Tag verletzt aufgeben.

Stefanie Ehmann begann glänzend über die 100 Meter Hürden. Sie lief in 15,35 Sekunden neue persönliche Bestzeit, während Ida Mauch im wahrsten Sinne des Wortes zehn Hürden im Weg standen und sie mit ihrer Zeit von 18,19 Sekunden nicht zufrieden war. Jahresbestleistung im Hochsprung mit ausgezeichneten 1,60 Metern und damit eine weitere Platzierung unter den besten Zehn in Württemberg gab es im Hochsprung für Stefanie Ehmann. Im Kugelstoßen holte sie mit 8,49 Metern ihre nächste Bestleistung, Ida Mauch kam hier mit 8,89 Metern sogar noch etwas weiter. Die abschließenden 200 Meter lief Stefanie Ehmann wieder in neuer persönlicher Bestzeit von 26,92 Sekunden. Damit fand sie sich nach dem ersten Tag in der Vierkampfwertung mit neuer Bestleistung auf einem nicht erwarteten, aber daher umso erfreulicheren Silberrang als baden-württembergische Vizemeisterin mit 2681 Punkten wieder. Ida Mauch lief die 200 Meter in 28,53 Sekunden, sammelte am ersten Tag 2071 Punkte und übernachtete als Zehnte des Klassements.

Der zweite Tag begann für Steffi Ehmann mit 4,99 Metern im Weitsprung und 24,83 Metern im Speerwurf. Damit verpasste sie zwei Mal knapp ihre Bestleistungen. Ida Mauch sprang 4,94 Meter weit und schleuderte den Speer auf 27,12 Meter. Über die abschließenden 800 Meter gab Stefanie Ehmann noch einmal alles und verbesserte ihre bisherige Bestzeit deutlich auf 2:32,45 Minuten. Am Ende kam sie mit 4279 Punkten deutlich über die 4000-Punkte-Marke, verfehlte mit dieser Leistung die Qualifikation für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften (4400 Punkte) nur knapp und holte sich nach Silber am ersten Tag die Bronzemedaille. Ida Mauch beendet den Siebenkampf als Siebte mit 3036 Punkten.

Przemus wird Landesmeister

Wie Stefanie Ehmann begann auch Oliver Przemus seinen Mehrkampf mit einer Bestleistung in der ersten Disziplin und lief die 100 Meter in 11,60 Sekunden. Eine Jahresbestleistung gab es für ihn im Weitsprung mit 6,24 Metern. Es folgte das Kugelstoßen auf 11,25 Meter. Mit der Einstellung seiner persönlichen Bestleistung im Hochsprung von 1,76 Metern ebnete er den Weg zu einem souveränen Sieg. Nach 53,62 Sekunden über die abschließenden 400 Meter hatte er 3180 Punkte gesammelt und wurde damit überlegen Landesmeister im Fünfkampf. Am zweiten Tag musste er zu seinem Leidwesen nach dem Warmlaufen auf die Fortsetzung des Zehnkampfes verzichten. Eine Entzündung im Knieinnenband zwang ihn zur Aufgabe.