Stefan Vochatzer wird mit Ehrung überrascht

Rückblick und Ausschau hielten die Mitglieder des Heimat- und Narrenvereins Bolstern bei ihrer Mitgliederversammlung im Sportheim. Mit dabei auch der Präsident des Verbandes Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine/ VAN Uli Henkes und der Medienreferent des VAN Harald Patschen, sowie Ortsvorsteher Anton Störk. Zu Beginn gedachte die Versammlung dem verstorbenen Mitglied Karl Lang, aber auch den Opfern des Ukrainekrieges. Von einer durch Corona gebremsten Fasnet berichtete Zunftmeister Stefan Vochatzer. Trotz vieler Einschränkungen gab es nette Momente wie das Narrenbaumstellen, die etwas andere Kindergartenbefreiung und die beeindruckende Messe mit den Narren. Viel Lob gab es vom Vorsitzenden für die vielen Helferinnen und Helfern sowie das gut agierende Vorstandsteam. Im Detail ließ Schriftführerin Daniela Tyborski nochmals das Jahr und die Aktivitäten des 214 Mitglieder starken HNV Revue passieren. Dank der VAN-Soforthilfe und anderen Zuschüssen konnte Schatzmeisterin Irmgard Wetzel einen positiven Kassenstand präsentieren, mit dem der HNV für die Zukunft gut gerüstet ist. Dass Kreativität in schwieriger Zeit Früchte trägt, berichtete die Leiterin der Kinderfasnet Bernadette Menner, die die geglückte Kindergartenbefreiung als Lichtpunkt wertete. Nach der Entlastung durch Ortsvorsteher Anton Störk galt der Blick in die Zukunft. Am 30. April gibt es ein Novum. Erstmals wird auf dem neu gestalteten Dorfplatz der Maibaum gestellt und bei gutem Wetter mit einem Mai-Hock gefeiert. Nach zwangsweiser Pause der dörflichen Feste starten die Bolsterner Vereine ein gemeinsames Fest. Anlass ist die Einweihung des neugestalteten Dorfplatzes in der Dorfmitte am Sonntag, den 3. Juli. Liederkranz, Sportverein und der Heimat- und Narrenverein werden gemeinsam beweisen, dass trotz langer Pause das Festen nicht verlernt wurde. Ein schlagender Beweis der guten Vereinsführung und des Teamgeistes waren die Wahlen, bei denen die bisherigen Amtsinhaber auch die zukünftigen sind. Die beiden VAN-Gäste waren gekommen, um Stefan Vochatzer, der nicht nur seit 21 Jahren dem HNV vorsteht, sondern auch im VAN als Vizepräsident tätig ist, den wohlverdienten VAN-Häsorden zu verleihen. „Stefan mach weiter so, denn solche Vorbilder brauche wir in der Fasnet“, war das Kompliment des VAN-Präsidenten an seinen Vize.