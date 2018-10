Stefan Schneiderhan arbeitet im Umfeld der Kanzlerin

Auf Einladung des Fördervereins des Störck-Gymnasiums ist am Freitagabend Stefan Schneiderhan zu Gast im Alten Kloster gewesen. Im Lichthof waren nahezu alle Plätze belegt, als der Absolvent der Bad Saulgauer Bildungseinrichtung von seiner Tätigkeit als Regierungssprecher in Berlin erzählte. Dass er seine berufliche Erfüllung einmal in der Informationszentrale der Bundesregierung finden würde, hätte er sich nach dem Abitur wohl kaum vorstellen können.

„Keine Sekunde“ hat der gebürtige Bad Saulgauer gezögert, als er von Franz Schweizer, Fördervereinsmitglied und Hauptorganisator des Abends, im Rahmen der erfolgreichen Vortragsreihe mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern in seine Heimatstadt eingeladen wurde. So trifft er an diesem Abend nicht nur Lehrer und ehemalige Mitschüler, die mit ihm im Jahr 2000 das Abitur gemacht haben. Seine Mutter Gerlinde freut sich über den Besuch genau so wie sein Bruder Johannes, der vor gut einem Jahr die Geschäftsführung der Esslinger Kultur- und Kongressgesellschaft übernommen hat.

Dass es nach Abitur und Grundwehrdienst „grob“ in Richtung Medien, Kommunikation und Journalismus gehen wird, das zeichnet sich für den 38-Jährigen früh ab. So geht es zunächst an die Uni nach Augsburg zum Magisterstudium in Politik- und Kommunikationswissenschaften sowie Amerikanistik, einschließlich eines Erasmus-Studienjahres in Edinburgh. NachPraktika und einer ersten Festanstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag führt sein Weg geradewegs ins Bundespresseamt.

Ausführlich informiert der Vater von zwei Kindern die Zuhörerschaft über den strukturellen Aufbau des Bundespresseamtes. Die Gäste erfahren, was es mit der Kanzlermappe oder sogenannten Sprechzetteln auf sich hat. Und sie bekommen einen detaillierten Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Referenten. Seine Ausführungen lassen schnell erkennen, dass die Tätigkeit innerhalb dieser Bundesbehörde, die unmittelbar der Kanzlerin unterstellt ist, mit größter Verantwortung und penibel genauer Arbeitsweise verbunden ist. Jedes Wort, jeder Satz muss stimmen und mit den jeweils Beteiligten aufs Genaueste abgeglichen und formuliert werden. Ein Rund-um-die-Uhr-Blick auf das gesamte Weltgeschehen, auf sämtliche Kommunikations- und Nachrichtenkanäle und Medien gehören dazu genauso wie die Koordinierung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit aller Ressorts und vieles mehr. 2014 geht es die Karriereleiter nochmals weiter nach oben: zum Chef vom Dienst (CvD) und Leiter des Referats „CvD, Verbindungsbüro, Medienbetreuung“. Die Beantwortung von Presseanfragen gehört ebenso zu seinem Tagesgeschäft wie das Schreiben von Pressemitteilungen oder die Vorbereitung der Regierungspressekonferenzen. Immer arbeitet Schneiderhan in enger Kooperation mit Regierungssprecher Steffen Seibert und seinen Stellvertreterinnen. Als das „i-Tüpfelchen“ in seinem Job bezeichnet Schneiderhan die Auslandsreisen mit der Kanzlerin. „Das ist schon etwas Besonderes, mit ihr und dem ganzen Team mit Blaulicht durch die großen Städte der Welt zu fahren“, sagt der Referent. Unabdingbar sei es „mit einer Stimme“ zu sprechen. Voraussetzung hierfür ist wiederum, dass alle über denselben Wissensstand verfügen, also im permanenten Austausch sind. Eine der „beliebtesten Fragen“ während des G20-Gipfels etwa sei gewesen, ob „der König von Saudi-Arabien tatsächlich eine goldene Rolltreppe zum Hamburger Flughafen einfliegen lässt“. „Die Rolltreppe soll tatsächlich gesichtet worden sein, jedoch hatte der König kurzfristig abgesagt“, so Schneiderhan. Auch Fake News, also das gezielte Streuen von Falschnachrichten, wird thematisiert. „Wir müssen stets auch die Augen offenhalten, wo falsche Nachrichten oder Zahlen gezielt in Umlauf gebracht werden und darauf möglichst schnell reagieren“.