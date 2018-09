Stefan Münst erlöst den SV Langenenslingen

Drei Auswärtssiege, zwei Heimerfolge und ein Unentschieden - das ist die Bilanz des Sonntags in der Kreisliga A 2. Der FV Bad Saulgau setzte sich in Sigmaringen klar durch, Renhardsweiler nutzte individuelle Fehler von Hoßkirch zu einem 4:0-Erfolg und in Engelswies wurde dem FC 99 - mal wieder - ein verschossener Elfmeter zum Verhängnis. Zu einem klaren 7:0 geriet die Vorstellung des SV Bronnen gegen Krauchenwies/Hausen. Langenenslingens Anhang musste bis in die Nachspielzeit warten, ehe Münst zum 1:0-Sieg gegen Bolstern traf. Die SG Scheer/Ennetach stellte fest, dass ein 1:0 ein zu knappes Zwischenresultat sein kann.

SPV Türk Gücü Sigmaringen – FV Bad Saulgau 1:4 (1:1). - Tore: 1:0 Edis Sacevic (21.), 1:1 Häberle (42.), 1:2 Erharhaghen (51.), 1:3 Luca Straub (71.), 1:4 Bulanik (88.). - Gelb-Rot: Kayikci (86./FVS; wdh. Foulspiel). - Z.: 120. - Die ersten Ausrufezeichen auf dem Kunstrasenplatz in Sigmaringen setzten die Gäste nach drei und acht Minuten, als die Türk-Gücü-Abwehr zweimal auf der Linie retten konnten. Die Hausherren setzten auf Konter und hatten damit nach 21 Minuten Erfolg, als Edis Sacevic einen Abstauber zum 1:0 abschloss. Noch vor der Pause kam aber die Antwort des Absteigers. Häberle glich aus. Im zweiten Durchgang stand Erharhaghen nach einem Eckball goldrichtig und es hieß 1:2. Für den FVS kam es noch besser. Ein Distanzschuss von Straub bedeutete die Entscheidung zum 3:1 für die Mannschaft von Trainer Hakan Karaosman. Der Aufsteiger wehrte sich mit einem Lattentreffer von Emruli gegen die drohende Heimniederlage (80.). Bulanik machte den Deckel für die Gäste drauf.

SV Hoßkirch – SV Renhardsweiler 0:4 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Andreas Fürst (37./47./58./FE), 0:4 Widmann (75.). - Z.: 100. - Ein frustrierendes Ergebnis für den Aufsteiger, der sich mit diesen Gegentoren praktisch allein schlug. Hoßkirch hatte sich bis zur 37. Minute ein Chancenplus herausgearbeitet, ehe ein individueller Fehler das 0:1 bedeutete. Dies hätte der Gastgeber im zweiten Abschnitt durchaus aufholen können, wäre da nicht der zweite Lapsus passiert, den Andreas Fürst zum 0:2 nutzen konnte. Ein Foulelfmeter nach knapp einer Stunde besiegelte Hoßkirchs Heimniederlage. Widmann setzte noch einen drauf zu einer Hoßkircher, die nach Meinung von Hoßkirchs Vorsitzendem Marcel Stier, um zwei Tore zu hoch ausfiel. - R.: 1:2

SV Langenenslingen – SV Bolstern 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Münst (90. +3). - Z.: 170. - Die Zuschauer mussten große Geduld aufbringen, ehe der Sieg ihres SV Langenenslingen feststand. Als sich alle - Spieler wie Unterstützer - bereits mit einem torlosen Ende anfreunden wollten, war es eine kurze Unaufmerksamkeit der Bolsterer Deckung, die einen eigenen Einwurf auf Strafraumhöhe vertändelte. Stefan Münst nahm das Geschenk routiniert und dankend an und versenkte das Leder im langen Eck. Über die 90 Minuten gesehen war Langenenslingen aber die bessere Elf, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Bolstern suchte sein Heil in der Defensive, als es immer länger 0:0 stand. Mit der letzten Aktion war der Punkt auch in Reichweite. Dann hatte Stefan Münst seinen Auftritt. - R.: 6:1

SV Bronnen – FC Krauchenwies/Hausen II 7:0 (4:0). - Tore: 1:0 Maier (16.), 2:0, 3:0 Raphael Brillert (18.), 4:0 Schmid (47.), 5:0 Maier (47.), 6:0 Daniel Bravo (57.), 7:0 Raphael Brillert (84.). - Z.:100. - Vor keiner allzu schweren Heimaufgabe stand der SV Bronnen im Kellerduell gegen den Gast aus Krauchenwies/Hausen. Das Eintrittsgeld wert war alleine das 2:0 durch Raphael Brillert, der bundesligareif von Bruder Dominik Brillert hervorragend freigespielt wurde. Bezeichnend auch das 5:0 durch Viktor Maier, der einen verloren geglaubten Ball doch noch eroberte und zwei Minuten nach der Pause vollendete. Die Gäste gaben sich zwar nie auf, aber an diesem schönen Herbstnachmittag war auf dem Köllenberg nichts zu holen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FV Fulgenstadt 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Matthias Reiser (3.), 0:2 Marco Armbruster (10.), 1:2 Christoph Grof (58.), 1:3 Janik Speh (84.). - Z.: 120. - BV: Sebastian Grof (FC 99) verschießt FE (42.). - Mit den Strafstößen darf der Gastgeber in dieser Saison hadern, nach Christoph Grof, der gleich zwei in einem Spiel verschoss, stellte sich Bruder Sebastian Grof zur Verfügung ... und verschoss ebenfalls. Es wäre der Anschlusstreffer zu Hause gegen Fulgenstadt gewesen. Trainer Andreas Beck haderte mit der Tatsache, dass man sehr lange bedingt durch eine Abwehrumstellung einem 0:2 nachlaufen musste. Dabei wäre ein Ausgleich, aber auch ein 2:3 in der ersten Halbzeit möglich gewesen. Der „Unglücksrabe trug wieder den Nachnamen Grof, Christoph Grof, der zu genau und an den Innenpfosten köpfte (38.). Besser machte es Grof, als er das 1:2 erzielte (58.). Trainer Beck versuchte in der Folgezeit nochmals alles und nahm einen Verteidiger raus und der FC 99 kassierte durch einen Konter das 1:3. - 1:4

SV Braunenweiler – SG TSV Scheer/SV Ennetach 1:1 (0:1). - Tore 0:1 Heinzler (15.), 1:1 Manuel Riegger (81.). - Z.: 120. - Beide Mannschaften setzten ihre bis zu diesem Zeitpunkt starken Abwehrleistungen auch in dieser Partie fort. Sattelfest und mit Übersicht agierten beide Mannschaften und die Zuschauer sahen keinen offenen Schlagabtausch. Zunächst hatten die Gäste mehr vom Spiel und gingen in Führung, als sie einen Stellungsfehler in der Braunenweiler Abwehr durch Heinzler zum 0:1 nutzten. Dietmar Dehm, Vorsitzender des Fördervereins des SV Braunenweiler, sagte nach der Begegnung: „Die SG hatte nach der Führung Möglichkeiten, das 0:1 auszubauen. Wir hätten wahrscheinlich nur schwer darauf antworten können. Als klar war, dass die Gäste den minimalen Vorsprung über die Zeit retten wollten, haben wir uns aufgemacht, um wenigstens noch auszugleichen. Das hat geklappt. Und auch ein knapper Sieg war am Ende sogar möglich.“ Neun Minuten vor dem Ende sorgte Manuel Riegger dafür, dass Braunenweiler nicht mit ganz leeren Händen dastand und glich aus.