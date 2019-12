Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau schließt die Hinrunde mit einem positiven Punktekonto ab. Die Mannschaft von Matthias Kempf besiegte an Samstag das wieder erstarkte Tabellenschlusslicht Feldkirch in dessen Halle mit 28:24. Dabei hatte Bad Saulgau vor allem zu Beginn Schwierigkeiten.

TSV-Trainer Matthias Kempf war mit neun Feldspielern angereist, nicht gerade viel, aber ein bis zwei mehr als in den vergangenen Auswärtsspielen. Es durften also keine Verletzungen hinzukommen, sonst hätte der Coach wieder improvisieren müssen. Doch zu Beginn hatten die Hausherren, die unbedingt gegen den TSV die Wende schaffen wollten, leichte Feldvorteile. Lars Springhetti, der Starspieler der Blau-Weißen, war nach langer Verletzungspause wieder fit und zeigte, dass er für die Gastgeber die Identifikationsfigur ist. Wie schon in der vergangenen Woche gegen Biberach gelangen ihm auch in diesem Spiel zehn Treffer. TSV-Coach Matthias Kempf ließ Springhetti von Beginn an durch Hannes Fischer und Michael Reck eng bewachen, sodass BW-Spieler Petar Roganovic die Regie übernehmen musste. Roganovic gingen dann jedoch im weiteren Verlauf des Spiels langsam die Ideen aus. Die Führung wechselte in den ersten Minuten hin und her, doch in der 13. Minute lag Feldkirch plötzlich mit zwei Treffern in Front. Bad Saulgau glich anschließend durch zwei Siebenmeter-Treffer von Jochen Schäfer aus, Dennis Sugg und Fabian Kohler brachten den Gast seinerseits mit 10:8 in Führung. Feldkirchs Trainer Christoph Bobzin schwante Böses und er nahm sofort eine Auszeit, die auch Wirkung zeigte. Doch trotz einer Zweiminutenstrafe für den sehr gut aufgelegten Fabian Kohler erzielte der TSV Bad Saulgau bis zur Pause zwei Treffer in Unterzahl und führte zur Halbzeit mit 15:13.

Kempf: Zufrieden mit Rang sechs

Bad Saulgau kam entschlossen aus den Katakomben. Durch Fabian Kohler, Hannes Fischer und Patrick Engler gelangen drei Tore in Folge - halbzeitübergreifend erzielte Bad Saulgau einen 5:0-Lauf - zum 18:13-Zwischenstand. Die mitgereisten TSV-Fans jubelten und Feldkirchs Ausnahmespieler Springhetti warf aus allen Lagen. Fast schon aus Verzweiflung. Die Hausherren bekamen in der Endphase der ersten Halbzeit und in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts acht Siebenmeter zugesprochen, von denen sie jedoch nur die Hälfte verwandelten. TSV-Torhüter Jonas Engler parierte glänzend. Bad Saulgaus Jochen Schäfer verwandelte dagegen alle vier fälligen Strafwürfe. Für Feldkirch traf in der Endphase fast nur noch Springhetti, der TSV war flexibler und konnte von Linksaußen, aus dem Rückraum oder durch Tempogegenstöße, Treffer erzielen. Der Vorsprung pendeltet sich in der Folge auf fünf bis sieben Treffer ein. Am Ende ließ der TSV etwas nach und die Hausherren kamen wieder bis auf vier Treffer an Bad Saulgau heran, doch gefährdet war der Sieg nicht mehr.

„Wir haben gleich zu Beginn Springhetti durch enge Deckung aus dem Spiel genommen. Das war gut so. Erst gegen Schluss warf er dann mehr Tore. Nach der Pause wollten wir den Gegner, gleich wie beim jüngsten Heimspiel gegen Hohenems, mit mehr Aggressivität und Entschlossenheit überraschen. Das gelang uns recht gut und wir haben dann deutlicher geführt. Am Ende waren wir diesmal clever, hielten den Ball lange und haben auf unsere Chance gewartet“, analysierte Matthias Kempf das Match.

Der TSV Bad Saulgau geht nunmehr mit 14:12 Punkten und Tabellenplatz sechs in die Winterpause. „Angesichts der Verletztenmisere ist der sechste Platz in Ordnung. Wenn wir in der Rückrunde weniger Personalprobleme haben, dann haben wir es selbst in der Hand, eine noch besser Platzierung zu erreichen“, sagte Kempf.

Am Samstag, 11. Januar müssen die Bad Saulgauer zu Beginn der Rückrunde, um 20 Uhr in Herbrechtingen/Bolheim antreten und hoffen, dass bis dahin die schwere Handverletzung von Daniel Matt auskuriert ist und der TSV dann noch schlagkräftiger aus dem Rückraum agieren kann, um so doch noch das Ziel, auf einem der Plätze zu landen, der am Ende zum Start in der neuen Verbandsliga 2020/2021 berechtigt.