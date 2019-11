Eine Woche nach dem triumphalen Sieg gegen den Tabellenführer VfL Kirchheim bekommt Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau den nächsten Brocken vorgesetzt. Es geht zum Tabellenzweiten TV Steinheim/Albuch. Spielbeginn in der Wental-Sporthalle ist um 20 Uhr.

Der TSV Bad Saulgau könnte nach dem souveränen und begeisternden 37:29-Heimsieg über den Tabellenersten Kirchheim und dem vierten Sieg in Serie eigentlich mit breiter Brust nach Steinheim fahren, doch macht sich in der Bad Saulgauer Mannschaft derzeit eine Grippewelle breit. Und so als gäbe es durch das Fehlen der Langzeitverletzten Daniel Matt und Eric Kempf nicht schon Probleme genug, hat nun auch noch Mittespieler Michael Reck, Linkshänder Matthias Fuchs und Rückraumshooter Dennis Sugg das Gruppevirus erwischt. Während die Grippe bei Michael Reck wieder am Abklingen ist, waren Sugg und Fuchs bis Redaktionsschluss noch krank. Zudem muss auch Mittespieler Istvan Gaspar aus persönlichen Gründen passen.

An ein vernünftiges Training war deshalb in dieser Woche nicht zu denken. „Am Donnerstag waren wir nur zu sechst. Ich weiß gar nicht, ob ich am Samstag überhaupt eine komplette, gesunde Mannschaft zusammenbekomme. Aber wir fahren da hin und werden trotz allem unser Bestes geben. Auch vergangene Woche fielen vier Leistungsträger aus und wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht“, sagt TSV-Trainer Matthias Kempf. Doch diesmal droht der Ausfall von zwei oder drei Spieler weiteren Spielern. Der TSV will aber aus der Not eine Tugend machen und den Schwung des Kirchheimsieges mitnehmen. Trotz stark ersatzgeschwächten Kaders riefen die Bad Saulgauer vor einer Woche die beste Leistung seit langem ab. Die Fans waren begeistert.

Gegner in Bestbesetzung

Die Kempf-Mannschaft freut sich außerdem auf ein Wiedersehen mit dem Ex-Bad Saulgauer Dennis Kaumann. Kaumann trägt seit dieser Saison wieder das Trikot des Turnvereins Steinheim auf der Spielmacherposition. Steinheim macht auf seiner Homepage unmissverständlich deutlich, dass ein weiterer Sieg her muss, da bei einer Niederlage Bad Saulgau bis auf einen Punkt herankäme. Auch kehren drei zuletzt verletzte und kranke Spieler wieder ins Team zurück, sodass Steinheim wohl - im Gegensatz zum TSV - aus dem Vollen schöpfen kann. Steinheim hat 13:3 Punkte auf dem Konto und schlug zuletzt die TG Biberach in deren eigener Halle deutlich mit 39:34. Davor gab es allerdings eine unerwartete 28:31-Niederlage in Hohenems.

TSV-Trainer Matthias Kempf ist bei den Vorbereitungen nicht zu beneiden, wenngleich auch der TSV mit dem derzeitigen Punktestand (10:6) zufrieden ist und nicht besonders unter Druck steht. „Ich muss zuerst warten, wer überhaupt mitkommen kann. Dann kann ich mir erst die Spieltaktik überlegen. Gerne würden wir auf Tempo spielen, aber mit dem dünnen Kader tun wir uns da natürlich schwer. Ich kann eigentlich erst kurz vor dem Spiel so richtig planen“, sagt Kempf, der sich ob der schwierigen Voraussetzungen auf die lautstarke Unterstützung möglichst vieler Fans freuen würde. Der TSV Bad Saulgau setzt einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 16.30 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.