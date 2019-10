Starensembles gastieren in Waldhausen

Von Schwäbische Zeitung

Ein Audifahrer hat am Mittwochmorgen einen zwölfjährigen Junge auf einem Zebrastreifen in der Bad Waldseer Straße angefahren. Nun sucht die Polizei verletzt nach dem Fahrer.

Gegen 7.15 Uhr überquerte ein Schüler den Zebrastreifen, er schob sein Fahrrad und lief in Richtung Kino. Ein Audifahrer, der in der Waldseer Straße in Richtung Bismarckring fuhr, achtete nicht auf das Kind und fuhr es an. Der Junge stürzte. Anschließend stoppte der Autofahrer und stieg aus dem Wagen aus.