Stahlträger stabilisieren das Dach der Schule

Baustelle Grundschule: In Renhardsweiler sind in diesen Tagen die Rohbauarbeiten im Altbau der Grundschule beendet worden. Eine der größten Herausforderungen war die Stabilisierung des Dachs des Gebäudes.

„Wir haben die Spannweite gedrittelt“, sagt Stadtbaumeister Pascal Friedrich bei Rundgang über die Baustelle. In einem von insgesamt drei Klassenzimmern im Obergeschoss der Schule ist die Decke noch nicht verkleidet. Hier sind die Träger aus Stahl noch zu sehen. Sie verleihen dem Dach zusätzliche Stabilität. Lange hatten die Fachleute überlegt, wie die Beton-Rippen-Decke zu stabilisieren ist. Das Dach liegt auf Betonträgern und überspannt die gesamte Breite der Klassenzimmer von der Zwischenwand bis zur Fensterwand. Eine solche Konstruktion wird heutzutage als Problemfall für die Gebäudestabilität gewertet. Provisorisch haben Holzstützen für die Sicherheit im Klassenzimmer gesorgt.

Auf sie kann künftig verzichtet werden. Durch die Drittelung der Spannweiten mittels Stahlträger ist die Stabilität des Dachs gesichert. „Das ist eindeutig die wirtschaftlichere Lösung“, sagt Friedrich. Kurzzeitig war überlegt worden, das gesamt Dach abzunehmen und neu zu machen.

Während der Sommerferien gingen die Stahlbaumaßnahmen über die Bühne. Wegen des Lärms und des Staubs musste das in der unterrichtsfreien Zeit erledigt werden. Nach den Ferien lief der Innenausbau an. Jetzt müssen beispielsweise Maler und Bodenleger in den Räumen arbeiten. Es gibt noch einiges zu tun. „Irgendwann zwischen Weihnachten und der Fasnet werden wir hier wohl fertig sein“, sagt Pascal Friedrich. Irgendwann im Frühjahr folgt dann die von Pascal Friedrich so bezeichnete „Einhausung der Toiletten“. Um zur Toilette zu gelangen, müssen die Schüler zurzeit noch das Schulgebäude verlassen. Sie sollen künftig unter Dach die Toilette erreichen können. Die Arbeiten dafür sollen in den Ferien erledigt werden. „Das wäre im laufenden Betrieb nicht darstellbar“, so Friedrich.

735 000 Euro investiert die Stadt in die Sanierung der Renhardsweiler Grundschule. Wann es mit den Räumen im Erdgeschoss weitergehen wird, entscheidet der Gemeinderat. Mit dem Ausbau und der Sanierung soll Renhardsweiler als Schulstandort gesichert werden. Außerdem soll die Berta-Hummel-Schule, die Grundschule in der Kernstadt, entlastet werden. Dazu hat die Stadt die Schulbezirke neu eingeteilt, sodass Kinder aus weiteren Stadtteilen die Schule in Renhardsweiler besuchen.