Staffeltag der A 2, B 3 und B4 am Dienstag

Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Staffeltag der Kreisligen A2, B3 und B4 findet erst am Dienstag, 16. Juli, 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kettenacker bei Gammertingen statt, nicht wie von uns versehentlich am Montag gemeldet, am Montag in Hettingen. Vor dem eigentlichen Staffeltag am Dienstag findet die Pokalauslosung der Gruppen Bad Saulgau/Sigmaringen statt. Auf der Tagesordnung des Staffeltags stehen ein Rückblick der abgelaufenen Runde, ein Ausblick auf die nächste Runde sowie die Wahl eines Ortes für 2020.