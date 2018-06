Staffelholz wird im Stadtforum übergeben

Einen bedeutenden personellen Wechsel haben die Zieglerschen im Stadtforum in Bad Saulgau vollzogen. Vorstandsmitglied Rolf Baumann setzte Christoph Arnegger in sein neues Amt als kaufmännischer Geschäftsführer der Behindertenhilfe ein. Er wird Nachfolger von Willi Hiesinger. Dieser wechselt als kaufmännischer Geschäftsführer ins Hör-Sprachzentrum.

Nicht zufällig hat sich die Spitze der Zieglerschen am Donnerstag in der guten Stube der Stadt versammelt. Die Führungskräfte der Behindertenhilfe der Zieglerschen mit Sitz in Wilhelmsdorf hatten sich hier tagsüber zu einer Klausurtagung getroffen. Da lage es nahe, den wichtigen personellen Wechsel im Anschluss zu vollziehen. Doch auch so passte die Stadt ganz gut zu diesem Wechsel.

Das Sozialunternehmen hat seine Aufgaben in die Bereiche Altenhilfe, Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Jugendhilfe und Service GmbH strukturiert. Christoph Arnegger kommt von der Suchkrankenhilfe. Als deren kaufmännischer Geschäftsführer hat er das größte Projekt dieses Unternehmenszweiges begleitet: Den Neubau der Fachklinik Höchsten in Bad Saulgau. Jetzt wechselt er als kaufmännischer Geschäftsführer in den Bereich der Behindertenhilfe und wird ebenfalls mit einem Projekt in Bad Saulgau betraut sein: Dem Bau von Wohngruppen für Menschen mit Behinderung in der Wallstraße in Bad Saulgau.

Den personellen Wechsel im Stadforum gestaltete die Schülerband Relax mit mehreren Songs und der Zirkus „Rotach-Hi“ mit einer kurzen Aufführung. Der Chef der Zieglerschen, der Vorstandsvorsitzende Harald Rau, begrüßte die Gäste ganz im Sinne der Inklusion: Er hob nicht besondere Persönlichkeiten hervor, sondern fragte die Anwesenheit einzelner Gruppen ab.

Apropos Inklusion: Sven Lange, der fachliche Gechäftsführer der Behindertenhilfe und Moderator des Abends, sprach von der „inflationären Verwendung des Begriffs“ und gar von „Inklusionsopfern“. Darunter versteht er Schwerbehinderte, die nach dem Besuch einer Regelschule dort scheitern und mit Versagenserfahrungen wieder in die stationäre Einrichtung zurückkehren müssen. Richard Striegel von der Stadt Bad Saulgau übergab Willi Hiesinger und Christoph Arnegger für den Stabwechsel je zwei Staffelhölzer in den Farben ihrer neuen Unternehmensbereiche. Frank Veser vom Landratsamt überreichte mit dem Hinweis auf hohe Sozialausgaben des Landkreises das Landkreiswappen und flachste: „Das Wappentier des Landkreises ist ein Hirsch und keine Melkkuh“.