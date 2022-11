Stadtwerke sehen Gefahr einer zeitweisen Abschaltung der Stromversorgung

Beim Kreisparteitag der CDU in Friedberg haben Experten über die Versorgungssicherheit mit Strom und Gas diskutiert. Hauptredner war der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung.

Der Klimaschutz sei in den vergangenen Krisen vernachlässigt worden, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU laut einer Pressemitteilung des Kreisverbands. Deutschland habe hier seine eigenen Ziele verfehlt. Das dürfe in der aktuellen Energiekrise nicht wieder passieren. „Es muss jetzt alles in den Topf, was an Möglichkeiten vorhanden ist, um die Energiekrise abzumildern“, so der Experte. Die Preisexplosion könne nur aufgehalten werden, wenn alle Ressourcen zur Energieproduktion genutzt werden, auch die Kernenergie. Diese sei nahezu CO2-neutral. Es müsse auch über das Frühjahr 2023 hinaus gedacht werden, da bis dahin die notwendigen Infrastrukturanpassungen bei Weitem nicht abgeschlossen seien.

Keine Alleingänge

Es brauche eine europäische Solidarität in dieser Frage und nicht nationale Alleingänge. Die angedachte Abschöpfung der Gewinne sei zwar richtig, aber die Ausführung bezogen auf die Erträge sei schlecht gemacht. Wenn sich die Herstellung von Biogas dann nicht mehr lohne, habe Deutschland nichts gewonnen. Es fehle wieder an angebotenem Strom. Die Gewinner seien die großen Mineralölkonzerne und nicht die mittelständischen Biogasbetreiber. Zudem müssen jetzt nicht zertifizierte Photovoltaikanlagen ans Netz zugelassen werden. Bei Zulassungszeiten von fast einem Jahr vergingen wertvolle Monate der Wertschöpfung – auch für das Klima.

Die Leiter der Stadtwerke Sigmaringen, Markus Seeger, und Bad Saulgau, Richard Striegel, sowie Thomas Stäbler von Netze BW waren die externen Teilnehmer der von Klaus Burger moderierten Diskussion zum Thema „Versorgungssicherheit“.

Sigmaringen verbraucht 50 Prozent mehr Gas als Bad Saulgau

In ihren Statusberichten gaben Seeger und Striegel einen Einblick in die Strukturen der jeweiligen Stadtwerke. So werden in Bad Saulgau rund 40 Millionen KWh an Strom und zehn Mio. KWh an Gas verbraucht. Sigmaringen liegt hier bei rund 70 Mio KWh Strom und 15 Mio KWh Gas. Zur möglichen Gefahr des Blackouts erläuterte Markus Seeger, dass er eher die Gefahr des sogenannten "Brownouts" sehe, also eine gezielte stufenweise Abschaltung des Stromnetzes.

Zudem mache er sich weniger Sorgen um die generelle Gasversorgung. Er sehe eher die Gefahr, dass die Bevölkerung beispielsweise durch zusätzliche Heizlüfter einen höheren Stromverbrauch verursache, der dann im Stromnetz Probleme bereite.

Beim regenerativen Strom an der Landesspitze

Mit einem 74-prozentigen Anteil an regenerativen Energien beim Strom sei der Kreis Sigmaringen landesweit an der Spitze, sagte Landrätin Stefanie Bürkle. Biomasse und PV-Anlagen seien die Hauptquellen. Mit etwa 68 ha Freiflächen-PV-Anlagen würden rund 61 Megawatt Strom produziert. Ihr bereite vor allem der europäische Artenschutz Probleme, da er die Projektierungen langwierig und teilweise auch unmöglich mache.

Thomas Stäbler von der Netze BW sieht den Ausbau der Windkraft und PV-Anlagen noch lange nicht abgeschlossen. Er forderte die Vereinfachung von Planungs- und Verwaltungsabläufen.

Striegel: Windkraft ist zu teuer

Bei der Frage, auf welche Energiequellen man in der Zukunft setze, kam die Windkraft zur Sprache. Die regulatorischen Vorgaben und Flächenvergabeverfahren seien zu aufwändig und zu teuer. Richard Striegel aus Bad Saulgau merkte an, dass man vor allem bei den Flächenvergaben der öffentlichen Hand über die Preisgestaltung nochmals nachdenken müsse. Die Preise seien schlichtweg zu teuer für Investoren.

Er regte auch an, über PV-Anlagen in Hochwasserschutzgebieten nachzudenken. Markus Seeger zeigte anhand des Solarparks in Gutenstein auf, dass vom Start der Maßnahme im Jahr 2021 bis zur Fertigstellung in 2025 eine viel zu lange Bearbeitungszeit benötigt werde. Die Energiekrise brauche kurze und schnelle Umsetzungszeiten, davon sei man noch weit entfernt.

Bürkle: Nicht das einzelne Tier, sondern die Population schützen

Landrätin Stefanie Bürkle gab den beiden Abgeordneten Jung, Bareiß und Burger mit auf den Weg, bei gesetzlichen Vorgaben auch mehr Abwägungsspielraum miteinzubauen. Zudem sieht sie Verbesserungsbedarf bei den gerichtlichen Verfahren. Wenn ein Eilverfahren trotzdem über ein Jahr brauche, könne man nicht mehr von Eile sprechen. Lösungsansätze sieht sie in Schwerpunktkammern an Gerichten analog den Asylverfahren. Es könnten somit Ressourcen gebündelt und beschleunigt werden. Ebenfalls müsse das europäische Artenschutzrecht angepasst werden. Nicht das Individuum, sondern die Population sei zu schützen und in die Abwägung zu nehmen.