Stadtwerke-Kunden müssen tiefer in die Tasche greifen

Die Kunden der Grundversorgung mit Strom und Gas müssen tiefer in die Tasche greifen: Die Stadtwerke Bad Saulgau erhöhen die Preise ab 1. Januar 2023. Somit muss ein Vier-Personen-Haushalt mit etwa 800 Euro mehr pro Jahr für Strom und Gas rechnen.

Abermals müssen sich etwa 2500 Gas- und 6500 Stromkunden der Stadtwerke Bad Saulgau auf höhere Abschläge für Strom und Gas einstellen. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig: Der Ukraine-Krieg, abgeschaltete Atomkraftwerke in Frankreich, leere Speicherstände, reduzierte Transportkapazitäten haben für eine rasante Marktentwicklung gesorgt. „Die Beschaffungspreise sind um mehr als das Doppelte gestiegen“, sagt Johannes Reuter, bei den Stadtwerken zuständig für Marketing und Vertrieb.

Handelspreise für Strom erreichen historische Marke

Im August erreichten die Handelspreise für Strom die historische Marke von 1000 Euro pro Megawattstunde. Die Stadtwerke Bad Saulgau kauften den Strom günstiger ein – bezahlten in der Spitze 671 Euro pro Megawattstunde. Beim Stromeinkauf der Tranche im März 2020 betrug der Preis noch 39 Euro. „Das war der niedrigste Preis in den vergangenen zwei Jahren“, sagt Reuter.

Seither zeigt die Kurve steil nach oben. So etwas habe Reuter noch nie erlebt. Erst in den Folgejahren zeigt die Kurve voraussichtlich wieder etwas nach unten, aber Preise wie im März 2020 werden unrealistisch bleiben. „Wir wären schon froh, wenn sich der Preis pro Megawattstunde zwischen 100 und 200 Euro einpendeln würde“, so Reuter.

Die bereits zu günstigeren Preisen beschaffte Energie soll unseren Bestandskunden zugutekommen. Johannes Reuter

Dennoch seien die Bestandskunden den Stadtwerken in der Energiekrise treu geblieben. „Wir konnten sogar noch zusätzliche Kunden gewinnen“, sagt Reuter, wobei aber derzeit nur Kunden aus Bad Saulgau einen Vertrag mit den Stadtwerken abschließen können. „Wir haben den Anspruch, ein wirtschaftlich ausgewogener und zuverlässiger Versorger zu sein. Die bereits zu günstigeren Preisen beschaffte Energie soll unseren Bestandskunden zugutekommen“, ergänzt Reuter.

So verändern sich die Strompreise

Beim Stromverbrauch ergeben sich folgende Preiserhöhungen: Bei einem jährlichen Verbrauch von beispielsweise 2500 Kilowattstunden beträgt ab 1. Januar 2023 der Arbeitspreis pro Kilowattstunde 45,12 Cent statt bislang 33,39 Cent. Der Grundpreis wird bei gleicher Verbrauchsmenge von 102,66 auf 145,58 Euro erhöht.

Somit müssen die Kunden mit einer jährlichen Mehrbelastung in Höhe von 336,17 Euro (plus 36 Prozent) rechnen. Der Betrag könnte sich aber reduzieren, wenn die Politik den Strompreisdeckel beschließt.

Beim Strompreisdeckel beträgt der Arbeitspreis 40 Cent – für 80 Prozent der verbrauchten Strommenge des Vorjahrs. Im aktuellen Preisblatt, das von den Stadtwerken fristgemäß noch in dieser Woche an die Kunden verschickt wird, ist dieser Strompreisdeckel noch nicht enthalten.

Er soll aller Wahrscheinlichkeit nach vom 1. Januar 2023 bis Ende April 2024 gelten, um die Kunden finanziell zu entlasten. Den Fehlbetrag holen sich die Stadtwerke vom Staat zurück. Auf dem Preisblatt wird der Strompreisdeckel allerdings nicht extra ausgewiesen, sondern lediglich bei der Rechnung berücksichtigt und entsprechend in Abzug gebracht.

So verändern sich die Gaspreise

Beim Gaspreis haben sich in den vergangenen Wochen die Ereignisse überschlagen. Nach dem Verzicht auf die Gasbeschaffungsumlage wurde die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent beschlossen. Die reduzierte Mehrwertsteuer bezieht sich auf das ganze Jahr 2022, was zur Folge haben wird, dass die Kunden bei der Gasrechnung für 2022 mit einem blauen Auge davon kommen werden – zumal die Kunden für den Monat Dezember keinen Abschlag bezahlen müssen. „Es ist gut, dass die Politik, entgegensteuert“ ergänzt Reuter.

Doch den Stadtwerken droht dadurch eine Liquiditätslücke, weil ihr ein Umsatz im sechsstelligen Bereich wegbricht. Daher erarbeitet die Politik aktuell ein Erdgaswärmesoforthilfegesetz, um die Versorger entschädigen zu können.

Zerreißprobe für Personal

Die Gaspreise werden ab 1. Januar 2023 wie folgt erhöht. Bei einer Verbrauchsmenge von beispielsweise 15 000 Kilowattstunden pro Jahr beträgt der Arbeitspreis 11,10 statt 8,02 Cent. Der Grundpreis pro Jahr wird von 125,60 auf 131,84 Euro angehoben. Das ergibt eine Kostensteigerung von 468,24 Euro (plus 35 Prozent). Der Gaspreisdeckel soll 12 Cent betragen. Er würde demnach bei einem Preis von 11,10 Cent nicht angewendet werden. Dafür gilt die reduzierte Mehrwertsteuer von sieben Prozent für das gesamte Jahr 2023. „Wir versuchen, die Preise so gut es geht abzufedern“, sagt Johannes Reuter.

Die Kunden sollen aber bitte nachsichtig sein, wenn wir nicht alle Fragen sofort beantworten können. Johannes Reuter

Das Team der Stadtwerke rechnet aufgrund der Komplexität damit, dass mit dem Erhalt des Preisblatts und spätestens mit der Jahresabrechnung im Januar 2023 viele Kunden Nachfragen haben oder ihre Rechnung erklärt haben möchten. „Die Kunden sollen sich bei uns auf jeden Fall melden.

Sie sollen aber auch bitte nachsichtig sein, wenn wir nicht alle Fragen sofort beantworten können“, sagt Reuter. Schon die vergangenen Wochen und Monate seien aufgrund der ständigen Neuerungen und Beschlüssen eine Zerreißprobe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen.