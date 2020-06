Stadtwerke kommen bei Claas mit einem Gesamtpaket zum Zug

Die Stadtwerke Bad Saulgau und das Landmaschinenunternehmen Claas haben am Montag ihr gemeinsames Erschließungskonzept mit einem Vertrag besiegelt. Der Grund für dieses Großprojekt sind die von der Firma Claas geplanten umfangreichen betrieblichen Veränderungen am Standort Bad Saulgau.

Im Zuge der Werksentwicklung ergeben sich verschiedene infrastrukturelle Veränderungen in und um das Werksgelände. Im Rahmen einer Kooperation bringen die Stadtwerke Bad Saulgau ihr technisches Know-How für ein modernisiertes Versorgungskonzept in den Sparten Strom, Gas und Wasser in diese Kooperation ein.

Die Stadtwerke Bad Saulgau konnten mit konzeptioneller Vorarbeit und Planung eine attraktive Lösung für die Versorgung des Werksgeländes vorlegen. Im Zuge der Leitungsbaumaßnahmen werden derzeit über das Betriebsgelände verlaufende, öffentliche Wasser- und Gasversorgungsleitungen in den öffentlichen Grund verlegt. Außerdem wird aus Gründen der Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung eine zusätzliche Trafostation errichtet.

„Auch für Claas ist es sehr positiv, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Sie machen uns bei der Weiterentwicklung des Standortes deutlich flexibler“, sagt Uli Nickol, der für die Sparte Futtererntetechnik verantwortlich ist.

„In diesem Großprojekt können wir unsere technische Expertise einbringen. Wir freuen uns, dass wir damit die Firma Claas als wichtiges Wirtschaftsunternehmen in Bad Saulgau unterstützen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit für die Stadt erhöhen können“, meint Richard Striegel, Betriebsleiter der Stadtwerke Bad Saulgau. Die Investitionssumme der Gesamtmaßnahmen beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Für die Stadtwerke Bad Saulgau ergeben sich dadurch Optimierungsmöglichkeiten an den Versorgungsnetzen auch in Hinblick auf zukünftige Instandhaltungsarbeiten.Die beiden Vertragspartner zeigten sich mit dem Ergebnis aus diesem beispielhaften Großprojekt zufrieden. Sie sind sich einig, dass für die Stadt Bad Saulgau, die Stadtwerke und die Firma Claas eine Situation entstanden ist, von der beide Partner profitieren.