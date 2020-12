Stadtwerke erlauben kostenloses Parken an Adventswochenenden

An den Adventswochenenden können Besucher der Bad Saulgauer Innenstadt kostenlos in den Parkhäusern in der Innenstadt parken. Dieser Service der Stadtwerke Bad Saulgau gehört zu den Advents- und Weihnachtsaktionen, die die Stadt in den vergangenen Wochen koordiniert hat, um die Innenstadt trotz Corona für den Weihnachtseinkauf attraktiv zu machen.

Beispielsweise wurden wieder die großen Weihnachtsbäume sowie die weihnachtlichen Eingangsportale an Ladengeschäften aufgestellt. Die UBS-Fachgeschäfte haben die Fußgängerzone zusätzlich mit vielen kleinen Weihnachtsbäumen geschmückt und laden an den Adventssamstagen bis 16 Uhr zum Bummeln ein. Die Tourismusbetriebsgesellschaft organisiert kurzfristig die „kleine Bad Saulgauer Weihnachtsmeile“. Die Hütten in der Fußgängerzone sind während der Adventszeit und vor allem an den Adventswochenenden mit wechselnden Kunsthandwerkern besetzt.

Und auch die Stadtwerke Bad Saulgau engagieren sich in der Adventszeit. Unter den teilnehmenden Kunden verlosen die Stadtwerke zahlreiche Gutscheine, die in Bad Saulgauer Gastronomiebetrieben eingelöst werden können. Fast schon Tradition hat der Stadtwerke-Adventskalender, der Vereine und gemeinnützige Einrichtungen unterstützt.

Ganz besonders freuen sich die Organisatoren aber über die Möglichkeit, dass Besucher der Bad Saulgauer Innenstadt an den Adventswochenenden in allen Parkhäusern der Stadtwerke (Lindenstraße, Stadtforum, Rathaus) kostenlos parken können. Johannes Reuter, bei den Stadtwerken für das Marketing zuständig, sagt dazu: „Wir haben uns den Slogan ‚Heimat teilen‘ auf die Fahnen geschrieben. Für uns ist deshalb selbstverständlich, dass wir eben für alle Bad Sauglauer da sind, egal ob in der Kernstadt oder den Teilorten, egal ob sie hier wohnen, zu Besuch sind, hier arbeiten oder ein Gewerbe betreiben.“