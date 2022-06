Stadtradeln in Bad Saulgau

Auch in Bad Saulgau dreht es sich beim Stadtradeln bis zum 10. Juli um nachhaltige Mobilität, Bewegung und Teamgeist. Unter dem Dach des Landkreises Sigmaringen haben sich dieses Jahr erstmalig neun Kommunen gleichzeitig zum Stadtradeln angemeldet, um drei Wochen lang möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wie die Tourismusgesellschaft mitteilt, startete auch Bürgermeisterin Doris Schröter bei der Eröffnungs-Sternfahrt mit etlichen Radfahrern vom Oberamteihof über die Ost Route in Richtung Sigmaringen. Auf dem Weg schlossen sich Radfahrer aus Herbertingen und Mengen an, um gemeinsam vor dem Landratsamt von Landrätin Stefanie Bürkle mit kühlen Getränken empfangen zu werden. Bei der Aktion Stadtradeln haben auch Kurzentschlossene weiterhin die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung unter www.stadtradeln.de/bad-saulgau .