Stadtmusik überrascht die Badegäste im Thermalbad

Manche Badegäste im Saulgauer Thermalbad trauten wohl ihren Augen und Ohren nicht: Eine kleine Besetzung der Stadtmusik Bad Saulgau baute sich am Samstag neben dem Freibecken auf, um anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens die Badegäste kurzerhand mit einem einstündigen Konzert zu erfreuen. Das teilte die Stadtmusik nun mit. Kurt Rimmele, der Geschäftsführer der Sonnenhof-Therme Bad Saulgau, habe es sich nicht nehmen lassen, die 16 Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik Bad Saulgau zu begrüßen und sich für die gelungene Überraschung zu bedanken. „Diese Mixtur“, so der zweite Vorsitzende der Stadtmusik Martin Lutz, „ist schon sehr außergewöhnlich. Sehr viel Beifall aus dem Wasser für musikalische Darbietungen am Beckenrand“. Foto: Stadtmusik