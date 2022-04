Stadtmusik feiert 200 Jahre Geschichte und Geschichten

Die Stadtmusik Bad Saulgau feiert am Samstag, 9. April, um 20 Uhr ihren 200. Geburtstag mit einem großen Jahreskonzert. Karten dafür gibt es im Vorverkauf.

Ein Jahreskonzert in der heutigen Form hat es vor 100 oder 200 Jahren sicher so noch nicht gegeben. Zum einen gab es die heute schon wieder altehrwürdige Stadthalle noch lange nicht, zum anderen bestand das Orchester damals mal aus sechs oder acht Musikern, einem oder keinem Dirigenten, kurz vor der Auflösung oder kurz nach einer Wiedergründung und Turbulenzen im Verein waren an der Tagesordnung. Und heute? Mit Marc Lutz ein Musikdirektor am Dirigentenpult, der sein Fach studiert hat, eine Vorstandschaft, die mit Elan im Einsatz ist und ein über 70-köpfiges Orchester mit motivierten Instrumentalisten auf der Bühne.

Gute Voraussetzungen trotz gelegentlicher pandemischer Reibungsverluste für ein Jahreskonzert zum 200. Geburtstag der Stadtmusik Bad Saulgau am Samstag, 9. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Bad Saulgau. Der „neue Maestro“ Marc Lutz hat das Motto „Geschichte und Geschichten“ in die Programmauswahl einfließen lassen und Evelin König, gebürtige Saulgauerin, ehemalige Flötistin bei der Stadtmusik und bekannt durch Funk und Fernsehen wird mit Fachwissen und Charme den Abend moderieren, heißt es in einer Ankündigung.

Schon selbsterklärend das Eröffnungswerk „A Jubilant Overture“. Und noch ein Novum am Konzertabend: Die Begrüßung der Gäste übernimmt der „neue“ Vorsitzende Stefan Kabus, immerhin schon über zwei Jahre im Amt, mangels Gelegenheiten ob der Pandemievorgaben aber bis dato nicht in den Genuss gekommen, seines Amtes zu walten. Bei „Der Traum des Oenghus“ erscheint dem Königssohn nachts im Schlaf ein flötenspielendes Mädchen – auf die Eingebungen von Evelin König dürfen sich Musikerinnen, Musiker und Publikum schon heute freuen, schreiben die Organisatoren weiter. Bei „El Quijote“ kämpft ein hoffnungslos romantischer Ritter gegen Windmühlen – Ähnlichkeiten auf dem musikalischen Parkett mit Dirigent und Musikerinnen und Musikern sind rein zufällig.

„The story of Anne Frank“, geschichtlich eines der dunkelsten Kapitel, musikalisch als Erinnerung und Gedenken an die Leiden dieses jungen Mädchens exzellent aufbereitet von Otto M. Schwarz, beschließt bedeutungsschwanger den ersten Teil des Jahreskonzertes der Stadtmusik Bad Saulgau. Nach der Pause übernehmen traditionell die moderneren Rhythmen der Blasmusikliteratur das Zepter. Der Titel „Flight“ soll an unzählige Reisen des Orchesters in die große weite Welt erinnern, „Szenen aus Max und Moritz“ geben Einblicke in eine durchaus vorhandene Seelenverwandschaft zwischen den Lausbuben und auch manchen Musikern, und in der Schublade als „The greatest showman“ findet sich die Stadtmusik mit ihren vielen Auftritten und Darbietungen durchaus wieder.

Auch die nachweislich lauteste Rock-Band der Welt, Deep Purple, hat mit dem „Deep Purple Medley“ Platz im Repertoire des Jahreskonzertes der Stadtmusik Bad Saulgau gefunden. Ein guter Schluss ziert alles, und so präsentieren Marc Lutz und sein Orchester zum Abschluss nicht nur den Titel, sondern auch das neue Motto der Stadtmusik „Don´t stop me now“, auch eine Hommage an den unvergessenen Freddy Mercury und seine Band „Queen“.