Stadtmusik entführt Zuhörer nach Japan und Südamerika

Bei ihrem Jahreskonzert in der Stadthalle ist es der Stadtmusik Bad Saulgau unter der bewährten Leitung von Musikdirektor Stefan Leja gelungen, ruhige und getragene Klänge mit Feuer und Temperament zu verbinden.

Der erste Teil des Abends war vor allem der japanischen Blasmusik gewidmet, da die Bad Saulgauer Stadtmusik ja mit der „Brass Porteno“ aus Kobe befreundet ist, die letztes Jahr zu Besuch in Bad Saulgau war. Stadtmusik-Vorsitzender Helmut Kabus bedankte sich bei allen Förderern und Ehrengästen sowie bei den Moderatorinnen Juliana Lutz und Katjana Fischer, die amüsant und kompetent durch das Programm führten.

Mit ruhigen, aber mächtigen Trompetenklängen begann der „Gran March“ von Soichi Konagaya, das Thema erklang durchaus europäisch-sanglich und wurde schließlich wild und packend. Yagisawas „Swaying in the West Wind“ beschreibt die westlichste der japanischen Hauptinseln. Weiche, langsame Wogen lassen sich da vorstellen, wenn man die schönen Flötentöne hört. Dann wird es tänzerischer, man kann an irische Musik denken, die Trommelklänge sind ruhig, schließlich beginnt es zu wirbeln, schließlich wird der Vortrag groß, sehr schön sind die Soli von Trompeten, Saxophon und Flöten.

Bremer Stadtmusikanten

Zu den „Bremer Stadtmusikanten“ hat der Komponist Hayato Hirose ein Werk für Blasorchester komponiert. Steffen Vogel, der normalerweise in der Schlagzeuggruppe sitzt, hat das Märchen bedeutsam vorgetragen, während die Stadtmusik Esel, Jagdhund, die alte Katze und den stolzen Hahn, der geschlachtet werden soll, mit wirbelnden Trommeln und einprägsamen Bläserklängen präsentierten. Amüsant auch, wie die Räuber am gedeckten Tisch durch die Katze mit ihren drohend leuchtenden Augen und durch den Esel mit schlagenden Hufen vertrieben wurden, sehr einprägsam durch die Instrumente untermalt. In „Omens of Love“ von Hirotaka Izumi imponierte die Stadtmusik mit mitreißenden synkopischen Rhythmen.

Nach der Pause ging es dann mit heißen südamerikanischen Rhythmen weiter. Das Schlagzeug wirbelte in Navarros „Paconchita“, feurige Läufe waren von den Klarinetten zu hören, das Publikum spendete großen Beifall. Im „Bolero of Carmelo“ von Ferrer Ferran konnten sich insbesondere junge Solisten der Stadtmusik präsentieren, etwa der dreizehnjährige Moritz Gromer am Schlagzeug, den Dirigent Leja nachher noch extra dem Publikum präsentierte, aber auch Fridolin Gruber an der Posaune, Sebastian Kohler am Saxophon und Hannah Riegger am Horn. Nach langem ruhigem und absolut gleichmäßigem Bolero-Rhythmus wurde es schließlich schräger und wild.

Das Musical „Zorro“ in der Fassung von Ton van Grevenbroek erklang wild und fetzig. Man erlebt geradezu brausende Reiter, dann gab es wieder klagende Töne, etwa in kurzen Saxophon- oder Klarinetten-Soli. Zwischendurch gab es Sieges-Fanfaren und wilde Tänze. Ein besonderer Konzertgenuss was „El Cumbanchero“ (Das Feierbiest) von Raphael Hernandez. Toll die mit bloßer Hand präsentierten Schlagzeug-Soli, die wirbelnden, ausgelassenen , aber total präzise gespielten Orchestermelodien!

Für den lange anhaltenden Beifall bedankten sich Dirigent Leja und die Musiker mit einem klassischen Marsch und schließlich mit einer Komposition von John Philip Sousa, die die Liedmelodie „Nehmt Abschied Brüder“ zum Thema hatte.

Die Flötistin Andrea Kriebel erhielt beim Jahreskonzert der Stadtmusik vom Blasmusikverband im Namen des Präsidenten Rudolf Köberle die goldene Ehrennadel. Bevor sie im Jahr 2010 nach Bad Saulgau kam, spielte sie in Ostrach. Helmut Kabus lobte auch die gute organisatorische Arbeit von Andrea Kriebel bei der Stadtmusik.