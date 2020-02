Stadtmauer mit Graffiti verschandelt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Stadtmauer zwischen dem Rathaus und einem Lebensmitteldiscounter mittels Graffiti. In pinker und in schwarzer Farbe wurden ein Datum sowie der Schriftzug „SHARK“ geschmiert. Die Stadt Bad Saulgau hat Strafanzeige erstattet, das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zu dem oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/48 20 bei der Polizei zu melden.