Stadt schließt das Testzentrum an der Sonnenhof-Therme

Die Stadt Bad Saulgau stellt den Betrieb an der letzten kommunalen Corona-Teststelle ein. Mit dem Ende der kostenlosen Bürgertestungen sei ein weiterer Rückgang der durchzuführenden Tests zu erwarten, teilt die Stadtverwaltung mit. „Mit dem Wegfall der Testpflicht im Frühjahr hat die Nachfrage an Testungen bereits stark abgenommen“, berichtet der Leiter der Stabsstelle Brand- und Bevölkerungsschutz, Karl-Heinz Dumbeck. Zum 1. Juli werden die Tests wieder kostenpflichtig. Daher sei von einem weiteren Rückgang der Nachfrage auszugehen. Aus diesem Grund habe sich die Stadt entschlossen, das Testzentrum bis auf Weiteres zu schließen. Sollten die Regeln wieder verschärft werden, so könne das Testzentrum in kürzester Zeit den Testbetrieb wieder aufnehmen. „Wir werden in den Stand by Modus übergehen, bis weitere Vorgaben und Regelungen seitens der Regierung vorgegeben werden“, erklärt Dumbeck. Der letzte Testtag wird am Donnerstag, 30. Juni, sein.