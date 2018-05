Stadt schließt neue Sporthalle nicht aus

Die Stadt Bad Saulgau denkt darüber nach, die marode ABC-Halle in Bad Saulgau doch nicht wie geplant zu sanieren, sondern stattdessen eine neue Sporthalle an einem anderen Standort zu bauen. Die ABC-Halle würde im Fall eines Neubaus abgerissen werden. Um solch eine Nutzung planerisch zu sichern, ist in der Gemeinderatssitzung der Bebauungsplan Sportstättencampus aufgestellt worden. „Damit behalten wir das Heft in der Hand“, sagt Bad Saulgaus Stadtbaumeister Pascal Friedrich.

Die Sanierung der ABC-Halle war beschlossene Sache. Sie ist notwendig, weil die intensive Nutzung der mehr als 40 Jahre alten Halle durch Vereine und Schulen ihre Spuren hinterlassen hat. Die Verwaltung stellt die Sanierung noch einmal zur Diskussion, die bis Ende des Jahres zu einem Ergebnis führen soll. Gründe hierfür gibt es mehrere. Das Land Baden-Württemberg richtet auf dem Areal der ehemaligen japanischen Schule ab dem Schuljahr 2020 ein Exzellenzgymnasium für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in Landesträgerschaft ein. Aufgrund der zusätzlichen Schulklassen im Exzellenzgymnasium wird eine weitere Hallenkapazität benötigt.

Ein weiterer Grund, warum die Verwaltung einen Neubau nicht ausschließt, sind die zu erwartenden hohen Kosten für die Sanierung. Bei einer ersten Schätzung wurde von 3,7 Millionen Euro ausgegangen. „Die Preise schießen aber derzeit stark nach oben“, ergänzt Pascal Friedrich. Für die Sanierung der ABC-Halle wurden Zuschüsse für die Sportstättenförderung in Höhe von 420 000 Euro und aus dem Ausgleichstock für 100 000 Euro bewilligt. Leer ging die Stadt allerdings bei der Verteilung von Zuschüssen für Sanierung kommunaler Einrichtung im Bereich Sport, Jugend und Kultur aus. „Das hätte nochmal viel Geld für uns bedeutet.“ Wie weit von den Kosten her eine Sanierung und ein Neubau auseinander liegen, wollte Friedrich nicht beziffern. Beim Neubau ist mit Zuschüssen vom Land zu rechnen.

Zeitlich betrachtet soll noch in diesem Jahr der Gemeinderat über den Bau einer neuen Sporthalle entscheiden. Als Standorte kommen ein Grundstück in der Nähe des Störck-Gymnasiums oder der Bereich Kälberweide infrage. Der Neubau könnte aber nicht am jetzigen Standort der ABC-Halle erfolgen, weil diese während der etwa zweijährigen Bauzeit einer neuen Halle weiter nutzbar bleiben müsste, um sich eine teures Provisorium einsparen zu können. Und was passiert mit der ABC-Halle? „Sie wird abgerissen. An ihrer Stelle finden wir schon Bedarf“, ergänzt Friedrich.

Damit die Verwaltung ihre Pläne umsetzen kann, musste der Sportstättencampus mit einem Bebauungsplan überarbeitet werden. Aufgrund der Prägung des Umfelds durch Sport- und Freizeiteinrichtungen soll der Bereich ABC-Halle, Jugendhaus, Hallenbad, Kronriedhalle und Kinderspielewelt „Happyland“ langfristig für solche Nutzungen planerisch gesichert werden.