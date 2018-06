Stadt macht sich fit für mehr Storchenpaare

„Wohnungsnot“ gemildert: Seit gestern werden den Störchen in Bad Saulgau zwei weitere Nestunterlagen angeboten. Mitarbeiter der Zimmerei Luib aus Fulgenstadt brachten die neuen Nistmöglichkeiten für Störche am Dienstag auf dem Dach des Rathauses und dem Buchauer Amtshauses an.

Bereits am Montag waren an den Dächern Vorkehrungen für den Bau der neuen Nisthilfen getroffen worden. Ein Storchennest bringt es im Extremfall bei vollem Ausbau auf ein Gewicht von 1,5 Tonnen. Bei Wind wirken weitere Kräfte. Solche Kräfte müssen die Dächer und die Befestigungen aushalten. Marcel Kühnast und Martin Renn von der Zimmerei Luib, unterstützt von Manuel Bender von der Hebebühnenvermietung Moog aus Hoßkirch die Nestunterlagen sorgten dafür, dass die beiden Nisthilfen auf den beiden Dächern solchen Kräften widerstehen.

Bad Saulgau ist bei Störchen beliebt. Sechs Horste sind in der Kernstadt und im Umland belegt. Das bedeutet ein beachtlichen Zuwachs. Viele Jahre hatte sich in der Stadt nur ein Paar niedergelassen. „Vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, dass wir einmal so viele Störche haben werden“, sagt der städtische Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr beim Termin vor Ort. Es sind inzwischen so viele, dass sich auf dem Dach der St.-Johannes-Kirche gleich währen der wärmeren Monate des Jahres mehrere Storchenpaare tummeln, zusätzlich zu den beiden inzwischen belegten Horsten auf der Kirche. Das am längsten belegte Storchennest befindet sich auf dem Dach des Kirchenschiffs, ein zweites hat sich ein Storchenpaar in den vergangenen Jahren direkt darunter gebaut. Es war Zeit, für für die Storchenpaare auf dem Kirchendach Ausweichmöglichkeiten zu schaffen.

„Als Landeshauptstadt der Biodiversität wollen wir hier mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt der Umweltbeauftragte Thomas Lehenherr. Die 4200 Euro für das Anbringen der Nestunterlagen übernimmt das Land. Neben den neuen Nestunterlagen in der Kernstadt, werden am Dach des Kirchturms in Moosheim Tritte angebracht. Damit soll der Zugang zum des Nestes beispielweise bei der Beringung am steilen Dach sicherer gemacht werden. 2000 Euro, so Lehenherr, kostet der Unterhalt der Nester und die Beringung der Jungstörche pro Jahr. diesen Beitrag leistet die Stadt. Lehenherr sieht darin eine sinnvolle Ausgabe: „Das ist auch eine Frage des Marketing. Der Storch gehört zu Bad Saulgau, wir werben mit ihm.“

Kolonieeffekt

Für Lehenherr ist es ein gutes Zeichen, dass sich die Störche hier niederlassen, obwohl hier – anders als an anderen Storchenstandorten – nicht gefüttert wird. „Das lehnen wir ab“, sagt Lehenherr. Die hohe Zahl der Störche sei aber ein Zeichen, dass die Vögel genügend Nahrung fänden und die Renaturierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre etwa entlang der Schwarzach auch auf diese Weise sichtbar werde. Außerdem werde der Konlonieeffekt spürbar: Wo schon Störche sind, lassen sich weitere Storchenpaare nieder.

Für die neuen Nestunterlagen wurden nach möglichst hohen Gebäuden im Bereich der Altstadt gesucht. Das hat einen Grund: „Die Tiere müssen ihr Nahrungsgebiet vom Horst aus sehen“, so Lehenherr. Die Dorauszunft sei spontan mit dem Nest einverstanden gewesen, so wie andere Hausbesitzer auch. Doch nicht alle Hausbesitzer wollten das. Denn Äste für den Nestbau können schon in Dachrinnen fallen, der Kot der Tiere verfärbt die Dächer. Dabei hilft die Stadt bei der Reinigung.

Weder bei der Stadtverwaltung als Besitzerin des Rathauses noch bei der Dorauszunft als Betreiberin der Zunftstube im Buchauer Amtshaus gab es solche Bedenken. So stehen zwei neue Nistmöglichkeiten für die Störche bereit. Gespannt können die Bad Sauglauer nun beobachten, ob sie schon in diesem Sommer angenommen werden.

Ein Video zu diesem Artikel können Sie im Internet abrufen unter www.schwaebische.de/stoerche-badsaulgau.