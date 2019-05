Stadt macht ihren obersten Feuerwehrmann zum Profi

Die Bad Saulgauer Feuerwehr hat ab dem 1. Juni einen hauptamtlichen „Stadtbrandmeister“. Die dafür notwendigen Satzungsänderungen hat der Gemeinderat am Donnerstag in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Die „umfangreichen Aufgaben“ der Leitung der Feuerwehr sowie der Organisation der Bereiche „Brand- und Bevölkerungsschutz“ haben die Stadtverwaltung dazu bewogen, die bisher ehrenamtliche Stelle des Stadtbrandmeisters in eine hauptamtliche umzuwandeln. Karl-Heinz Dumbeck (Foto: wortschatz) wird damit hauptamtlich beschäftigter Stadtbrandmeister der Stadt.

Die Diskussion um einen hauptamtlichen Feuerwehrchef ist nicht neu. Schon 2008, bei der Neubesetzung der, sei überlegt worden, ob das Amt des Stadtbrandmeisters „noch im Ehrenamt“ ausgeübt werden könne, erinnert sich Karl-Heinz Dumbeck. Seither sei die Zahl der Einsätze nochmals stark angestiegen.

Karl-Heinz Dumbeck war schon bisher bei der Stadt angestellt und für die Bereiche Baurecht, Baukontrolle, aber auch für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz zuständig. Die Arbeit und die Einsätze als Stadtbrandmeister fielen in den ehrenamtlichen Bereich. Dafür bekam Dumbeck zusätzlich Aufwandsentschädigungen.

Neues Sachgebiet

Mit einem hauptamtlichen Stadtbrandmeister wird das Feuerwehrwesen in der Stadtverwaltung neu organisiert. Karl-Heinz Dumbeck wird Leiter des Sachgebiets „Brand- und Bevölkerungsschutz“, die als Stabsstelle dem Ersten Beigeordneten Richard Striegel zugeordnet ist. Die bereits jetzt für die Feuerwehr angestellten Gerätewarte und eine Verwaltungskraft werden dieser Stabsstelle zugeordnet. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz fallen ebenfalls in diesen Zuständigkeitsbereich. Die Gebiete Bauüberwachung und Baukontrolle werde er künftig nur noch vertretungsweise bei Verhinderung des Kollegen übernehmen, so Dumbeck.

Da der oberste Feuerwehrmann in Bad Saulgau nun zwar nach dem Tarif für den öffentlichen Dienst entlohnt wird, dafür aber die ehrenamtliche Entschädigung entfällt, rechnet die Stadt mit keinen großen Mehrkosten. Die Vertretung der Feuerwehren, der Feuerwehr-Ausschuss, hat dieser Umstrukturierung zugestimmt.

Da der Stadtbrandmeister damit ab Juni von Amts wegen gleichzeitig Kommandant der Abteilung Stadt ist, entfällt für die Feuerwehrangehörigen die Möglichkeit ihren Kommandanten zu wählen. Er wird künftig nach Anhörung des Feuerwehrausschusses vom Gemeinderat bestimmt. Für Karl-Heinz Dumbeck ist vor allem der zeitliche Aspekt ausschlaggebend. Den ehrenamtlichen Einsatz für die Wehr erbrachte er bisher zusätzlich zu seiner Arbeit bei der Stadt. Als Hauptamtlicher hat er eine 41-Stunden-Woche. Einsätze der Feuerwehr kann er nun mit dieser Stundenzahl verrechnen.