Stadt investiert 17,3 Millionen

Zum ersten Mal hat die Stadtverwaltung einen Entwurf des Haushaltsplans nach dem neuen Haushaltsrecht im Gemeinderat eingebracht. Es ändern sich damit nicht nur Begriffe. Das neue Recht legt fest, dass Abschreibungen beispielsweise für städtische Gebäude künftig im sogenannten Erfolgsplan erwirtschaftet werden müssen. Neben der Abarbeitung von beschlossenen Investitionsvorhaben liegt 2019 der Fokus der Investitionen auf der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten, Grunderwerb inklusive.

Unter großem Zeitdruck stand die Kämmerei diesmal, damit der Entwurf des Haushaltsplans pünktlich zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Stadtforum präsentiert werden konnte. Das erstmals angewandte neue Haushaltsrecht war der Grund, dass der Entwurf nicht so zügig wie bisher aufgestellt werden konnte. „Man tut sich schwer. Was man früher auswendig gefunden hat, muss man nun erst einmal suchen“, erklärte der Erste Beigeordnete Richard Striegel die Anfangsschwierigkeiten mit neuen Begriffen und neuen Sortierungen.

Insgesamt ging Richard Striegel von eingetrübten Bedingungen auf dem nationalen und internationalen ökonomischen Parkett aus. Positiv sind allerdings nach wie vor die steuerlichen Rahmenbedingungen. Mit 11 Millionen und 2,24 Millionen Euro plant die Stadt bei Gewerbe- und Grundsteuer mit dem gleich hohen Ansatz wie 2018. Insgesamt gibt es ein Steuerplus in Höhe von 1,52 Millionen Euro, weil die voraussichtlichen Einnahmen aus der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen höher sind als 2018. Für die Erschließung von Gewerbe- und Baugebieten. Dafür müssen Grundstücke gekauft werden. Für den Grunderwerb stehen 2,66 Millionen Euro bereit. Sie sollen für die Erweiterung des Gewerbegebiets Hochberger Straße und für das neue Interkommunale Gewerbegebiet entlang der Bundesstraße 32 eingesetzt werden. Außerdem sollen weitere Flächen für mögliche neue Baugebiete in der Kernstadt und in den Ortschaften gekauft werden.

167 000 für Waldkindergarten

2,84 Millionen Euro sind für die Betreuung von Kindern im Krippen- oder Kindergartenalter geplant. Mit 167 000 Euro für den geplanten Waldkindergarten sollen zwei Wagen gekauft und der Platz gestaltet werden. Die Schlussrate von 2,4 Millionen Euro fließt in diesem Jahr in den Neubau eines Kindergartens in Braunenweiler, 275 000 Euro sind für die Planung einer Kindertagesstätte in der Kernstadt vorgesehen.

Nahezu 1,8 Millionen stehen für die Sanierung des Schulgebäudes zwei (frühere Brechenmacherschule) der künftigen „Walter-Knoll-Schulen“ (Schulverbund) bereit. Über eine Million soll noch einmal in die Sanierung der Grundschule in Renhardsweiler fließen. Einen Ansatz für die Planung gibt es für den Neubau oder die Sanierung der ABC-Halle, samt einer ersten Finanzierungsrate in Höhe von 440 000 Euro.

Über 2,2 Millionen Euro sind für Erschließungsmaßnahmen vorgesehen. Dazu gehört das neue stadtnahe Baugebiete „Mooshaupten“, aber auch „Krumme Äcker 4“ und „Mühlberg 2“ in Hochberg. Bolstern bekommt in diesem Jahr einen neu gestalteten Dorfplatz. Der Geh- und Radweg in der Platzstraße, wichtig für den Weg zum Kaufland am neuen Standort, ist mit 610 000 Euro berücksichtigt.

Weitere Gewerbeflächen entstehen im Gewerbegebiet An der Hochberger Straße. Mittel für Erschließungen sind auch für Baugebiete in Bondorf, Braunenweiler, Großtissen, Haid, Moosheim und Wolfartsweiler vorgesehen.

10 000 Euro für Bahnüberquerung

Hinter dem Haushaltstitel „Restabwicklung Ortsumfahrung“ verbergen sich mit 100 000 Euro Mittel für die Planung der Fußgänger- und Radfahrbrücke über die Bahnlinie. Für einen attraktiveren Marktplatz soll ein Wasserspiel für rund 78 000 Euro installiert werden.

Auf dem Festplatz will die Stadt einen Fahrrad- und Verkehrsübungsplatz, inklusive Gebäude und Festplatzmarkierungen anlegen. Dafür stehen 135 000 Euro im Entwurf. Für zwei neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sind 56 000 Euro vorgesehen. Für den Neubau der Hauptwache der Feuerwehr sind auch in diesem Jahr Mittel vorgesehen, knapp 1,5 Millionen Euro.

Auch die neue Begräbnisart Ruhewald wird im kommenden Jahr konkret. 62 500 Euro sieht der Entwurf dafür vor. Konkret wird auch der Umbau des Wertstoffhofs in der Moosheimer Straße, falls der Ansatz in Höhe von von 90 000 Euro genehmigt wird. Für Spielgeräte im Stadtgebiet stehen 65 000 Euro bereit.

Die Naturerlebnisstationen beim Naturthemenpark, ein Bereich speziell für Kinder und Familien, sind mit 126 000 Euro angesetzt. Außerdem sollen „Am Schönen Moos“ Parkplätze für den Naturthemenpark angelegt werden (50 000 Euro).

Annähernd 1,2 Millionen Euro will die Stadt für den Ausbau des DSL-Netzes investieren. Über 700 000 Euro entfallen dabei auf die Versorgung des Gewerbegebiets an der Hochberger Straße mit schnellem Internet.

Für den Hochwasserschutz sieht der Entwurf knapp 500 000 Euro für Maßnahmen am Wagenhauser Weiher, an der Schwarzach und in den Sießener Wiesen vor.

Insgesamt, so Richard Striegel, wird die Stadt 17,3 Millionen Euro investieren. Dazu kommen die Investitionen der städtischen Eigenbetriebe in Höhe von fast neun Millionen Euro.