Stadt hilft bei Hebammen-Suche

Die Stadt Bad Saulgau und der Gemeinderat machen konkrete Angebote an den Klinikbetreiber Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) mit dem Ziel, Hebammen für die temporär geschlossene Geburtshilfe am Krankenhaus in Bad Saulgau zu gewinnen. Damit will die Stadt mithelfen, die seit 30. Juni geschlossene Abteilung des SRH-Krankenhauses so schnell wie möglich wieder zu öffnen.

Die Schließung der Geburtshilfe am Krankenhaus Bad Saulgau begründet die Geschäftsführung der SRH-Kliniken mit einem akuten Personalmangel bei den Hebammen. Ein verlässlicher Betrieb könne deshalb nicht mehr gewährleistet werden. Sobald wieder ausreichend Hebammen zur Verfügung stünden, so die Aussage der SRH, könne die Schließung rückgängig gemacht werden.

Diese Zusicherung nimmt die Stadt Bad Saulgau sehr ernst, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Der Gemeinderat hat in nichtöffentlicher Sitzung in der vergangenen Woche der Verwaltung deshalb freie Hand gegeben, die SRH bei der Suche nach Hebammen zu unterstützten.

Wie ein solches städtisches Engagement aussehen könnte, darüber ist Bürgermeisterin Doris Schröter bereits in Gesprächen mit der SRH-Geschäftsführung.

Denkbar wäre unter anderem zusammen mit dem Förderverein über professionelle Personalagenturen oder Headhunter auf die Suche zu gehen. Aber auch zusätzliche finanzielle Anreize oder Unterstützung beispielsweise bei der Wohnungssuche, gehören zu den Möglichkeiten. „Wir würden dann so etwas wie ein Rundum-Sorglos-Paket für Hebammen schnüren, wenn diese bereit sind, nach Bad Saulgau zu kommen“, erklärt Schröter.