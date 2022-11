Stadt Bad Saulgau vergibt Förderung für Nachwuchsmedizinerin

Einmal im Jahr vergibt die Stadt einen Förderpreis für Medizinstudierende. Das Förderprogramm ist mit einer monatlichen finanziellen Unterstützung in Höhe von 100 Euro verbunden, wie die Stadt Bad Saulgau in einer Pressemeldung mitteilt. Bewerben können sich Studierende der Humanmedizin, die ihren Abschluss an einer Bad Saulgauer Schule gemacht haben.

Neueste Förderpreisträgerin ist Julia Haupter. Die Bad Saulgauerin studiert im fünften Semester in Halle an der Saale. Am vergangenen Donnerstag unterzeichnete sie den Fördervertrag. Ziel des Programms ist es, Nachwuchsmediziner für eine Karriere am Standort Bad Saulgau zu gewinnen. Lediglich zwei Vorträge müssen die Geförderten halten und den nicht klinischen Teil der Famulatur in einer Bad Saulgauer Arztpraxis absolvieren.

Neue Förderrunde beginnt

Bewerbungsfrist für die nächste Förderrunde ist der 15. November. Die Jury, die aus mehreren Ärztevertretern und der städtischen Wirtschaftsförderung besteht, lädt auf Grundlage der eingereichten Bewerbungen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zu einem persönlichen Gespräch ein.

Bewerben können sich sowohl angehende Studierende, als auch Studierende, die bereits mitten im Medizinstudium stecken. Ein formloses Anschreiben oder auch eine E-Mail an die Stadt schicken, in der sie kurz darlegen, was sie für das Medizinstudium motiviert und was sie mit Bad Saulgau verbindet.

Notwendig ist darüber hinaus noch ein Empfehlungsschreiben von einem ehemaligen Lehrer und der Nachweis ihres Studienplatzes für Medizin. Auch eine Mehrfachbewerbung ist möglich.

Erneut bewerben möglich

Bewerber, die in einem Jahr nicht berücksichtigt werden konnten, können ihre Bewerbung im Folgejahr erneut einreichen. Die Förderung läuft maximal bis einschließlich des 14. Semesters, teilt die Stadt weiterhin mit.

Die Förderung läuft jeweils ab 1. Oktober des Jahres, in dem die Förderung ausgelobt wurde. Um die Förderung zu erhalten, steht nach dem 4. Semester ein Vortrag an einer weiterführenden Bad Saulgauer Schule über Inhalt, Verlauf und Besonderheiten des Medizinstudiums an.

Nach dem 8. Semester werden die Geförderten in den Ärztezirkel Bad Saulgau eingeladen, um dort einen Vortrag über ein selbst zu wählendes medizinisches Fachthema abzuhalten.