Tatjana Maria ist Platz im Bad Saulgauer Stadtarchiv sicher

Zu gerne hätte am Donnerstagabend Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter mit dem Gemeinderat auf den Finaleinzug der Tennisspielerin Tatjana Maria in Wimbledon mit einem Glas Sekt angestoßen. Doch ausgerechnet ihre Freundin Ons Jabeur beendete das Märchen der gebürtigen Bad Saulgauerin.

Aber Tatjana Maria wurde vom Gemeinderat trotzdem mit viel Beifall gefeiert. „Es war grandios, dass sie überhaupt das Halbfinale erreicht hat“, sagte Schröter, die das Spiel im Rathaus im Live-Ticker verfolgte.

„Bad Saulgau und Wimbledon wurden in einem Atemzug genannt“, so Schröter über den Werbeeffekt für die Kurstadt. Schröter kündigte indes an, dass sich die Stadt etwas einfallen lassen werde, um Tatjana Marias Erfolg entsprechend zu würdigen. „Wir wollen ihr auf jeden Fall ein paar Glückwünsche schicken.“

Platz in Geschichtsbüchern ist ihr sicher

Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist Maria jedenfalls schon sicher. Ein Eintrag ins goldene Buch wäre die logische Folge. Aber da geht bestimmt noch mehr: Was würde sich Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses freuen, wenn Maria den historischen Festzug am Bächtlefest-Montag, 18. Juli, anführen würde. Oder vielleicht sticht sie auch ein paar Tage zuvor am Donnerstag, 14. Juli, das Fassbier zum Auftakt des Bächtlefests an.

Vielleicht gelingt es auch dem Kinder- und Jugendbüro, den Tennisstar für den Sommerferienspaß zu gewinnen. Maria gibt Kindern Unterricht auf der Anlage des TC Bad Saulgau. Man stelle sich die Anmeldeliste der Kinder vor, die sich von Maria das kleine Einmaleins des Tennissports beibringen lassen. Träume sind ja erlaubt.

Aber spätestens, wenn Tatjana Maria ihre Heimatstadt besucht, muss sie von der Stadt mit einem roten Teppich und einem Spalier empfangen werden. Dann wäre Bad Saulgau wieder in aller Munde.