Stadt Bad Saulgau lockt Existenzgründer mit Zuschüssen

Wer ab 1. Oktober in der Bad Saulgauer Innenstadt ein Geschäft neu eröffnet, kann als Starthilfe je nach Verkaufsfläche über einen Zeitraum von drei Jahren einen jährlichen Zuschuss zwischen 1000 und 2000 Euro beantragen. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadtforum die von der Wirtschaftsförderung ausgearbeiteten Richtlinien einstimmig befürwortet.

Das Förderprogramm für die Ansiedlung und Fortführung von Einzelhandelsbetrieben in der Innenstadt „soll ein zusätzlicher Anreiz sein“, sagte Wirtschaftsförderin Ilona Boos in der Sitzung. Wichtigstes Ziel ist es, im Fördergebiet bestehende Leerstände zu beseitigen und gleichzeitig zukünftige Leerstände zu vermeiden.

Denn die Problematik verschärft sich zweifelsohne durch den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die galoppierende Inflation. Mit dem Förderprogramm will die Stadt deshalb den Existenzgründern bei ersten Anlaufschwierigkeiten unter die Arme greifen. „Es sollen vor allem innovative und attraktive Neugründungen im Handel gefördert werden“, so Ilona Boos.

Je nach Verkaufsfläche

Die Förderung erfolgt als Zuschuss für Raumkosten, die Beschaffung eines Warenlagers oder für die Geschäftseinrichtung. „Wir bieten in solchen Fällen immer unsere Unterstützung an“, ergänzt Boos.

Der pauschale Zuschuss richtet sich dabei nach der Verkaufsfläche – 1000 Euro pro Jahr bei einer Verkaufsfläche bis 70 Quadratmeter, 1500 Euro bis 150 Quadratmeter und 2000 Euro bei mehr als 150 Quadratmeter. Der Zuschuss wird über einen Zeitraum von drei Jahren ab Neueröffnung oder Fortführung des Betriebs gewährt.

Verwaltung trifft die Entscheidung

Über den Zuschuss entscheidet die Verwaltung nach ihrem Ermessen. Sollte der Betrieb während des Förderzeitraums aufgegeben werden, wird die Auszahlung weiterer Zuschussbeträge eingestellt. Ausgeschlossen von der Förderung sind nach dem Richtlinienkatalog Betriebe des Gaststättengewerbes sowie sonstige Dienstleistungsbetriebe. „Wir fokussieren uns ganz bewusst auf den Einzelhandel“, ergänzte Boos.

Nicht zwingend Mitglied

Doch die Einzelhändler müssen für den Zuschuss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der Zuschuss muss demnach schriftlich beantragt werden. Im Antrag enthalten sein muss die Gewerbeanmeldung, ein vollständiger und nachvollziehbarer Businessplan und eine digitale Sichtbarkeit.

Das Unternehmen müsse – so Boos weiter – im Handelsregister eingetragen sein. Aus den Richtlinien gestrichen wurde der Zusatz, dass der Existenzgründer Mitglied im Gewerbeverein Unser Bad Saulgau sein muss. „Das wäre aber wünschenswert“, sagte Boos.

Die Förderrichtlinien werden zunächst auf drei Jahre befristet, weshalb Förderanträge bis spätestens 2025 gestellt werden können. Die Wirtschaftsförderung recht und hofft sogar auf jährliche Kosten in Höhe von etwa 6000 Euro. „Das ist gut angelegtes Geld“, ergänzte Boos.