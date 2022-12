Die Stadt Bad Saulgau lagert 50 verschiedene Waffen

Ein kleiner, verwinkelter Raum. An der Stirnseite ein Fenster, das von einem massiven Metallgitter geschützt ist. Ein großer, dunkler Vorhang hängt davor. Fast bis auf den Boden.

Er schützt vor Blicken in den Raum, in dem die Stadt Bad Saulgau das lagert, was für niemanden zugänglich sein soll: 50 Waffen.

Samurai-Schwert und Armbrust

Gewehre, Samurai-Schwerter, sogar eine Armbrust – all das wurde von der Bevölkerung bei der Stadt abgegeben. „Manche Waffen kommen von Jägern, manche von Sportschützen, manche wurden beim Ausräumen von alten Häusern entdeckt“, sagt Martin Brölz, Leiter des Ordnungsamtes Bad Saulgau. Etwa 30 Waffen pro Jahr erhält die Stadt auf diese Weise und hat dann die Aufgabe, für deren sichere Verwahrung zu sorgen.

Wenn man ehrlich ist, ist das überwiegend Schrott, den niemand mehr will. Martin Brölz

Der Großteil der Waffen wird bereits schussuntauglich bei der Stadt abgegeben. „Wenn man ehrlich ist, ist das überwiegend Schrott, den niemand mehr will“, sagt Brölz. Ein paar wenige der 50 Waffen, größtenteils Langschusswaffen, sind aber noch scharf und werden separat in einem Tresor verwahrt.

Wann eine Anzeige droht

Werden scharfe Waffen bei der Stadt abgegeben, kommt es mitunter vor, dass die Polizei eingeschaltet wird. „Aber nur dann, wenn die abgebende Person keine entsprechende Waffenbesitzkarte hatte“, sagt Brölz. Die Folge: eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes.

Die Waffen, die noch scharf sind, werden separat in einem Tresor aufbewahrt. (Foto: Sebastian Winter)

Bei den Konsequenzen entscheide der Einzelfall. „Der Oma, die eine alte Waffe ihres verstorbenen Mannes auf dem Dachboden findet und dann abgibt, wird wahrscheinlich weiter nichts passieren“, sagt Brölz. Der mutwillige Besitz von scharfen Waffen ohne entsprechende Waffenbesitzkarte aber kann zur Freiheitsstrafe führen. In besonders schweren Fällen drohen bis zu zehn Jahren Haft.

Das passiert mit den Waffen

Lange werden die 50 Waffen nicht mehr bei der Stadt verwahrt. Noch in diesem Jahr wird sie ein Ordnungsbeamter in einer speziell angefertigten Holzkiste und mit Polizeieskorte nach Stuttgart zum Kampfmittelbeseitigungsdienst fahren – zur Vernichtung. „Das geschieht immer dann, wenn sich wieder 50 Waffen angesammelt haben“, sagt Martin Brölz.

+++ Alle Beiträge zur Advents-Reihe finden Sie HIER +++