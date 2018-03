Stadelmann macht den Bentele

Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Straßberg ist der FC Ostrach unter Druck. Nur noch ein Punkt trennt die Mannschaft des Trainergespanns Lukas Maier/Simon Kober von einem direkten Abstiegsplatz in der Landesliga. Und jetzt kommt am heutigen Samstag (15.30 Uhr) mit Rot-Weiß Weiler die Mannschaft der Stunde ins Buchbühlstadion.

Vorausgesetzt natürlich, die Platz- und Witterungsverhältnisse lassen dies zu. Die Schwarz-Weißen mussten in Straßberg erneut als Verlierer den Platz verlassen. Nach einem turbulenten Spiel mit zwei Platzverweisen. Trotz allem war die Niederlage, die sich mit 1:3 recht deutlich anhört, unnötig für den Tabellenneunten. Drei Fehler begünstigten die Pleite der Gäste. Mit dieser Niederlage bringen sich die die Schwarz-Weißen am heutigen Samstag gegen Weiler selbst unter Zugzwang.

Dagegen kommen die Gäste aus dem Allgäu mit breiter Brust nach Ostrach. Nach 13 Punkten aus den letzten fünf Begegnungen hat die Kopfsguter-Elf nach Punkten mit dem Tabellenführer Laupheim gleichgezogen. Da Weiler aber bereits zwei Spiele mehr absolviert hat, kann sich das noch verändern, wenn alle Nachholspiele absolviert sind. Spielerisch gehört der Gast zu den stärksten Mannschaften der Liga, das mussten die Buchbühlkicker bereits im Hinspiel feststellen. Damals, an einem regnerischen Septembertag, gab es eine glatte 0:3-Niederlage.

Bei den Ostrachern steht heute Lukas Maier alleine an der Seitenlinie, da Simon Kober privat verhindert ist und nicht zur Verfügung steht. Maier hofft auf eine Reaktion seines Teams mit positiven Ausgang. „Wir können mehr. Nur braucht es ein wenig Zeit. Während andere Mannschaften ohne Probleme trainieren konnten, musste wir ausweichen und Laufeinheiten absolvieren. Das ist gerade unser Problem. Das spiegelt sich natürlich im spielerischen Bereich wider“, sagt Maier „Heute geht es nur über Kampf. Nur so haben wir eine kleine Chance.“ Trotz allem ist Maier zuversichtlich.

Verzichten muss Lukas Maier gegen Weiler außerdem auch auf Christian Luib, der sich vergangene Woche nach 13 Minuten eine Ampelkarte abholte und gesperrt ist. Sonst stehen Maier aber alle Spieler zur Verfügung. Rot-Weiß Weiler hat zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen und mit 13 Siegen die meisten Erfolge aller Mannschaften gefeiert.

Den Abgang von Kevin Bentele im Sommer konnte Weiler fast nahtlos ersetzen. Mathias Stadelmann hat den Topscorer abgelöst und inzwischen selbst 28 Scorerpunkte auf dem Konto. Im direkten Vergleich gab es bislang in acht Spielen zwei Ostracher Siege und ein Unentschieden, bei fünf Niederlagen. Weiler muss in Ostrach am Samstag auf Sandro Brugger (Bauchmuskelverletzung), Matthias Eller (Fuß) und Andreas Reichart (Oberschenkel) verzichten.