St. Johannes-Chorknaben laden zum Jahreskonzert ein

Das Jahreskonzert der St. Johannes-Chorknaben Bad Saulgau findet am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Johannes Baptist Bad Saulgau statt. Unter dem Leitwort „Cantate Domino“ – Singet dem Herrn – sind die St. Johannes-Chorknaben erstmals seit 2019 wieder in einem Konzert zu hören, heißt s in einer Ankündigung.

Schwerpunkte des Konzertes bilden zeitgenössische Stücke aus dem englischsprachigen Raum, so unter anderem „The Lord bless you and keep you“ des populären zeitgenössischen Komponisten John Rutter, sowie Chorwerke der Romantik. Freuen dürfen sich die Zuhörer besonders auf „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Chorleiter Volker Braig formuliert es so: „Das Konzertprogramm besteht aus jenen Werken, die uns musikalisch zusammengehalten, menschlich verbunden und theologisch getragen haben.“ Begleitet werden die Chorknaben von der Pianistin Martina Blum sowie von Matthias Burth an der Orgel. Karten sind bis Samstag 12. November, im Vorverkauf in der Schwaaz Vere-Buchhandlung erhältlich.