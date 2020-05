Stützle verlässt Pfullendorf

Lukas Stützle kehrt nach vier Jahren beim südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf zur neuen Saison 2020/2021 zum SV Hohentengen, in die Bezirksliga Donau zurück. Das hat der SC Pfullendorf bekannt gegeben. Aufgrund einer längeren Fortbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK), mit Abend- und Samstagsunterricht, sei es ihm künftig nur noch möglich, einmal pro Woche zu trainieren, heißt es. Und so trat Stützle mit dem Wunsch den SCP verlassen zu können an den Verein heran. Lukas Stützle spiele seit der Saison 2016/17 für die Linzgauer. In den vergangenen vier Jahren bestritt der Stürmer insgesamt 83 Spiele für die Rot-Weißen und erzielte dabei 28 Tore. Aufgrund seines Engagements und seiner Treue habe sich Lukas Stützle um den Verein sehr verdient gemacht, heißt es von Seiten des SC Pfullendorf. „Wir danken Lukas, dass er immer zum Verein gestanden hat. Er ist ein Spieler, der Werte wie Treue und Loyalität gegenüber unserem Verein verkörpert und sportlich über vier Jahre hervorragende Leistungen gebracht hat“, sagt der Sportliche Leiter Robert Hermanutz.