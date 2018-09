Stürmische Zeiten für die Stadtwerke

Informationen rund um das Thema Energieversorgung und ein buntes Rahmenprogramm haben gestern zahlreiche Besucher zum „Tag der Stadtwerke“ in Bad Saulgau gelockt. Dabei wurde deutlich, dass die Stadtwerke vor neuen Herausforderungen stehen – etwa vor der, das bisherige Dienstleistungsangebot unter die Lupe zu nehmen. Hinzu kommen veränderte Bedürfnisse der Verbraucher sowie ein Energiemarkt, der sich stetig in Bewegung befindet.

„Wir werden unsere Dienstleistungen weiter ausbauen“, sagt Stadtwerke-Betriebsleiter Richard Striegel, der sich über die rege Resonanz freute. Aber auch darüber, dass die neue Fahrzeughalle an diesem Tag nicht gebraucht wird. „Die wurde extra schnell fertiggestellt, um bei Regenwetter dorthin auszuweichen zu können“, so Striegel. Doch die Sonne bleibt dem Aktionstag auf dem Stadtwerke-Gelände bis zum Schluss treu.

Richard Striegel kann sich durchaus vorstellen, dass es Strom und Gas „in der Zukunft irgendwann auch beim Discounter zu kaufen gibt“. Für die Stadtwerke heißt das: Sie müssen sich derlei Herausforderungen stellen. Und die Verbraucher mit entsprechenden Angeboten und Serviceleistungen überzeugen.

Naues Angebot vorgestellt

Da gibt es inzwischen einige. Zum Beispiel das „Solardach plus“, das in Kooperation mit fünf weiteren Stadtwerken im Landkreis ganz neu angeboten und von Vertriebsleiter Martin Träger und seinen Kollegen vorgestellt wird. Das Angebot umfasst etwa die Ortsbegehung und Beratung, die Angebotserstellung und – optional – einen Stromspeicher auf dem neuesten Stand der Technik. Das Ganze kann entweder gekauft oder gepachtet werden.

Ein weiteres neues Produkt ist die Smart-Home-Technologie. Dahinter verbirgt sich ein System, mit dem sich alle Haushalts- und Multimediageräte im Haus verbinden und per Tablet oder Smartphone zentral steuern und überwachen lassen. „Auch hier starten wir in die digitale Welt“, sagt Martin Träger und erwähnt auch die papierlosen Rechnungen, die aktuell in Planung sind.

Doch wie sieht es beim Smart-Home-System mit der Datensicherheit aus? Die Funkprotokolle, so der Vertriebsleiter, seien nach internationaler Norm verschlüsselt. Zusätzlich sei die Funkreichweite stark begrenzt. „Um da heranzukommen, braucht es schon ziemlich viel kriminelle Energie“, sagt Martin Träger. Sein Kollege Markus Beller sieht das genauso. Schließlich müsse man auch an den Barcode herankommen. Und auch das sei alles andere als einfach. Darüber hinaus werde bei entsprechenden Eingriffen sofort eine Meldung ans Tablet oder Smartphone weitergeleitet.

„Wir sind mitten in einer recht stürmischen Entwicklung“, sagt Martin Träger. Ob Marktveränderungen, Digitalisierung, Regionalisierung, dezentrale und autarke Energieversorgung – es tut sich viel im Energiebereich. „Für die Stadtwerke ist das gleichbedeutend mit der Herausforderung, ihre Rolle als Energieversorger neu zu definieren und entsprechend anzupassen.“

Quartierskonzept ist in Arbeit

Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird an diesem Tag auch das „Quartierskonzept Seewattenstraße/Eichendorffweg“. Dabei geht es darum, in Kooperation mit der Energieagentur Sigmaringen zunächst den Energieverbrauch und den Sanierungsstand der involvierten Gebäude zu erfassen, um daraus Energieeinsparungs-Szenarien ableiten zu können. Erste Begehungen wird es im November geben.

Die Kinder freuen sich derweil über Bungeespringen, die Schminkstation, Luftballons, Popcorn und andere Attraktionen wie das Feuerwehr-Wettspritzen. Auch am Gewinnspiel nehmen die Besucher gerne teil. Während sich die Bürgerwache um den Mittagstisch kümmert und der FV Bad Saulgau um den Getränkeausschank, zeichnet der SV Bolstern für das Kaffee- und Kuchenangebot verantwortlich.