Störck-Gymnasium wählt neue Elternvertreter

Der Elternbeirat des Störck-Gymnasiums Bad Saulgau hat zwei neue Vorsitzende. In der Sitzung vom vergangenen Donnerstag wählten die Elternvertreter Antje Henkel zur ersten Vorsitzenden und Hubert Reiner zu ihrem Stellvertreter. Für die Finanzen verantwortlich bleibt weiterhin Petra Fürst. Mit Michael Skuppin und Baykal Ünal verlassen zwei langjährige Vorsitzende die Elternvertretung. Beide hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

In seiner Dankesrede würdigte Schulleiter Stefan Oßwald Skuppin als „kritischen Freund“ und lobte sein „Mitkämpfen an unserer Seite, wenn dies von Nöten war“. In seiner Amtszeit seit 2013 begleitete er verschiedene bauliche Veränderungen, wie beispielsweise die Entstehung des neuen Fachraumzentrums und des Zentrum Störck sowie die multimediale Neuausstattung des Störck-Gymnasiums. „Ihre Redegewandtheit, Ihr Realitätssinn und Ihre menschliche, konstruktive Art haben der Schule gutgetan“, sagte Oßwald. Unvergessen bleiben seine engagierten Reden zu Beginn und zum Abschluss jedes Schuljahres vor der versammelten Schulgemeinschaft, als Michael Skuppin, das selbsternannte „Störck-Fossil“, seine Ausführungen stets mit humoresken Anekdoten aus seiner eigenen Schulzeit spickte. Mit dem Ausscheiden aus dem Elternbeirat im Anschluss an das Abitur seiner Tochter Fiona gehe nun seine „zweite Schulzeit“ am Störck-Gymnasium zu Ende, über die Skuppin sinnierte: „Ich nehme nicht viel für mich in Anspruch. Lediglich den alten Willy-Brandt-Satz, dass ich mich bemüht habe.“