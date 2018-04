Störck-Gymnasium vierzügig in fünfter Klasse

Uneinheitlich ist die Verteilung der Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in Bad Saulgau. Während der Schulverbund mit dem Realschul- und dem Werkrealschulzug leicht unter den Zahlen des Vorjahres liegen, meldet das Störck-Gymnasium Rekordzahlen bei der Anmeldung zur Schulform, die in neun Jahren zum Abitur führt. Viertklässler aus Bad Saulgau wechseln ebenfalls an die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Herbertingen/Ertingen.

Schulverbund, Realschule: 52 Viertklässler wollen im kommenden Schuljahr im Realschulzug des Schulverbunds zur Schule gehen. „Das sind acht weniger als im vergangenen Schuljahr“, sagt Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß vom Staatlichen Schulamt in Albstadt. Damit bleibe die Schule aber „stabil zweizügig“. Den leichten Rückgang der Schülerzahlen führt der Vertreter der Schulbehörde auf die allgemein sinkende Zahl in den vierten Klassen zurück. Bei den Viertklässlern, die derzeit auf weiterführende Schulen wechseln handle es sich um „einen schwachen Jahrgang“.

Schulverbund, Werkrealschule: Mit 15 Anmeldungen fehlt der Werkrealschule noch eine Anmeldung bis zur vorgeschriebenen Mindestklassengröße in Klasse 5. Im vergangenen Jahr wechselten 18 Schüler in Klasse 5 dieser Schule. „Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Zahl auch erreichen.“ Die nach den offiziellen Anmeldeterminen veröffentlichten Zahlen verändern sich oftmals durch Nachmeldungen, falls die offiziellen Termine versäumt wurden. Auch Ummeldungen sind theoretisch noch möglich. Selbst wenn die Mindestgröße nicht erreicht wird, gibt es dennoch eine Realschulklasse. Nur bei dauerhafter Unterschreitung über mehrere Schuljahre hinweg muss die Schulbehörde über eine Schließung der Schulform entscheiden.

Störck-Gymnasium: Mit 98 Anmeldungen hat selbst Schulleiter Stefan Oßwald nicht gerechnet, obwohl er beim Tag der offenen Tür schon ein gutes Gefühl gehabt habe. Damit können im nächsten Schuljahr vier fünfte Klassen gebildet werden. Alle angemeldeten Schüler entschieden sich dabei für das neunjährige Gymnasium. „Wir realisieren den Wunsch der Eltern“, sagt Oßwald, der bei den Anmeldungen feststellt, dass das Einzugsgebiet größer geworden ist – mit mehr Schülern aus Ostrach und Königseggwald. Die Gründe für die hohe Anmeldezahl sieht Oßwald im vielfältigen Angebot, angefangen vom neuen Zentrum Störck bis hin zum Ganztagesangebot und der Exzellenzinitiative. „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so positiv angenommen wurde“, sagt Oßwald.

Michel-Buck-Gemeinschaftsschule, Ertingen/Herbertingen: Für die fünfte Klasse der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Ertingen haben sich 61 Schüler angemeldet. 31 Schüler kommen aus Ertingen, 15 aus Herbertingen und 14 aus Bad Saulgau, dazu noch eine Anmeldung aus einer Umlandgemeinde. Daraus ergibt sich eine Dreizügigkeit. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 sollen im kommenden Schuljahr 2018/19 wie vereinbart wieder am Schulstandort Herbertingen unterrichtet werden.