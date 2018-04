Stärken im Zusammenspiel am Kreis

Der HBW Balingen-Weilstetten hat eine weitere Verpflichtung für den Rückraum bekannt gegeben. Aus der ersten portugiesischen Liga wechselt der 21-jährige Rückraumspieler Diogo Oliveira zu den Galliern von der Alb.

„Wir hatten den Jungen schon seit einiger Zeit auf dem Zettel und ihn auch in einem Probetraining unter die Lupe genommen“, erklärt HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel. Der portugiesische Junioren-Auswahlspieler habe dabei alle überzeugt. Er habe für sein Alter einen starken Eindruck hinterlassen und auch das Gefühl vermittelt, dass er der Herausforderung in der stärksten 2. Liga der Welt gewachsen ist.

Der Balinger Neuzugang begann im Alter von acht Jahren mit dem Handballspielen. Als Dreizehnjähriger wechselte er von seinem Heimatverein Clube Andebol Leça zum großen FC Porto, in die U17-Mannschaft. International spielte er in allen portugiesischen Jugend-Nationalmannschaften. 2015 war er mit 18 Jahren einer der jüngsten, aber auffälligsten Spieler in der portugiesischen U21-Auswahl. Im Alter von 17 Jahren wechselte Oliveira zum AA Avanca und stieg mit seinem neuen Verein direkt in die 1. Liga auf. In den folgenden drei Jahren war Avanca das Überraschungsteam der 1. Liga in Portugal und qualifizierte sich jeweils für die Play-Offs um die Landesmeisterschaft. Im vergangenen Jahr zog Oliveira mit seiner Mannschaft in das portugiesische Pokal-Finale ein, musste sich aber Sporting Lissabon geschlagen geben.

In der aktuellen Saison steht Oliveira mit insgesamt 120 Treffern in 21 Spielen (5,7 pro Spiel) unter den besten Fünf der Torschützenliste. Der Rückraumspieler ist aber nicht nur Scharfschütze, sondern vor allem ein Spielmacher. „Da hat er uns mit seinem Spielverständnis überzeugt“, erklärt HBW-Coach Jens Bürkle. Vor allem im Zusammenspiel mit dem Kreis habe Oliveira seine Qualitäten im Testlauf gezeigt. „Er gibt uns die Chance, ein Element in unser Spiel zu bringen, das wir so aktuell nicht haben“, freut sich Bürkle auf die Arbeit mit seinem Neuzugang. Oliveira ist zwar auf der Rückraummitte und im linken Rückraum zu Hause, kann aber durchaus auch auf der rechten Rückraumposition spielen.

Dem ersten Portugiesen in einer HBW-Mannschaft war bei der Vertragsunterzeichnung die Freude ins Gesicht geschrieben. „Mit dem Vertrag in Balingen ist für mich ein Traum wahr geworden“, sagte Diogo Oliveira.