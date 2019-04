Städteorchester beschreitet neuen Weg

Mit einem Familienkonzert hat das Städteorchester Bad Saulgau-Riedlingen-Bad Buchau am Sonntagnachmittag erfolgreich neue Wege beschritten und das Stadtforum auf Anhieb bis Platz gefüllt. Erwachsene wie Kinder ließen sich von Serge Prokofjews Märchen „Peter und der Wolf“ sowie der Großen zoologischen Sinfonie „Karneval der Tiere“, von Camille Saint-Saëns verzaubern. Für den Augenschmaus sorgten quicklebendige Tierdarsteller aus den Reihen der Donaulerchen, die in wunderhübschen Kostümen die Bühne bevölkerten.

Der russische Komponist Sergei Prokofjew soll sein inzwischen weltbekanntes musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“ komponiert und getextet haben, um Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Dies ist auch den Mitgliedern des Städteorchesters unter dem souveränen Dirigat von Ladislaus Vischi gelungen. Der beste Beweis: Die erstaunliche Ruhe, mit der selbst die kleinsten Konzertbesucher die Darbietungen verfolgten. Großen Anteil daran hatte das geschickt zusammengestellte Programm, in dem Ohren und Augen gleichermaßen gefordert waren.

Geborene Erzählerin

Dabei erwies sich Barbara Wagerer als geborene Erzählerin, die Peters Erlebnisse mit dem Wolf in Abschnitte aufteilte, die vom Orchester und seinen Solisten jeweils musikalisch kommentiert wurden. Beim Motiv der Katze war die Klarinette im Einsatz, den Vogel charakterisierte die Querflöte und das Fagott war dem Großvater zugeordnet. Der lebhafte Wechsel zwischen den Tierstimmen war für die Instrumentalisten mit großer Konzentration verbunden, denn die einzelnen Register hatten versetzte Einsätze, die es zu treffen galt. Das, wie die ganze Konzertgestaltung, gelang mit Bravour.

Illustriert wurde das Märchen durch entzückende Zeichnungen von Carolina Stadler aus der Walter-Knoll-Schule, die auf eine Leinwand im Bühnenhintergrund projiziert wurden. Nach einer Umbaupause fehlten die Blechbläser, dafür waren zwei Konzertflügel so arrangiert, dass die beiden Interpreten, Ute und Ruben Dorn, einander gegenübersaßen. In der Fantasie „Karneval der Tiere“, von Camille Saint-Saëns stellten Mutter und Sohn ihre Virtuosität auf dem Piano über weite Strecken vierhändig unter Beweis. Da flogen die Finger über die Tasten, wechselten zu perlenden Läufen und hämmerten Akkorde.

14 kleine Episoden

In seiner Suite reihte der Komponist die Auftritte verschiedener Tiere in 14 kleinen Episoden gleich einem Zirkusprogramm aneinander. Jetzt hatten die Donaulerchen ihre Einsätze, die sich entsprechend der Choreographie von Irmi Wild zu den Klängen des Orchesters bewegten. Zum Vergnügen der Kinder jagten kleine Äffchen über die Bühne, trippelten Küken einem mächtigen Hahn hinterher, versuchten Esel und Elefanten sich ungelenk an einem Tanz. Gewisse Tonfolgen hatte Camille Saint-Saëns zum Teil bei (schon verstorbenen) Komponistenkollegen wie Rossini, Mendelssohn-Bartholdy oder Berlioz abgekupfert und schuf daraus geniale Parodien. Witzigerweise verordnete er dabei zwei Riesenschildkröten den berühmten Cancan von Jacques Offenbach, den das Orchester dreimal so langsam als gewöhnlich zu spielen hatte.

Als der Finalsatz verklungen war, entlud sich die Begeisterung des Publikums in einer Orgie aus Klatschen, Pfeifen und Getrampel, durchsetzt von Zugabe-Rufen. Die gab es als Wiederholung des letzten Satzes, in dem der Komponist alle Tierarten, gepaart mit den entsprechenden Stimmungsbildern, nochmals Revue passieren ließ.

Nach der überaus gelungenen Premiere des Familienkonzerts wünschten sich viele große und kleine Besucher, dieser Konzerttyp möge doch als Reihe fortgeführt werden.