Spuren der Pandemie beim Schwäbischen Albverein

Die Ortsgruppe Friedberg des Schwäbischen Albvereins hat am Samstag, den 26. März für die Jahre 2019/2020/2021 ihre Jahreshauptversammlung abgehalten.

Die Berichte von Schriftführer Andreas Öhler, Kassier Martin Mattes, Hüttenwart Thomas Bellgardt und Sprecher Arbeitsausschuss Daniel Schneider beinhalteten für 2019 ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm mit durchweg sehr guter Organisation und Besuch. Dadurch konnten gute Zahlen präsentiert werden. Eine Haupteinnahmequelle der Ortsgruppe ist der Übernachtungsbetrieb und Belegung der Anlagen, hier konnte eine Steigerung gegenüber 2018 von 14,37 Prozent erreicht werden. Aufgrund dessen war es möglich, dass die Ortsgruppe permanent ihre Anlagen auf Vordermann bringen und investieren konnte. So war es dann auch möglich, dass der Grillplatz 2018 fertiggestellt und 2019 Einweihung gefeiert werden konnte.

2020 und 2021 waren pandemiebedingt die Berichte nicht mehr so positiv, die meisten Veranstaltungen und Wanderungen mussten abgesagt werden. Gäste konnten nur teilweise angenommen werden, deshalb schrumpfte die Kasse. Einzig die Arbeiten rund ums Wanderheim wurden nicht weniger. Wobei zu beachten war, dass große Investitionen aufgrund geringer Einnahmen nicht möglich waren.

Der Sprecher des Vorstandsteams Karl Widmann bedauerte es sehr, dass das für 2020 geplante 50-jährige Bestehen nicht gefeiert werden konnte. Man hätte sehr gern mit den Mitgliedern, dem Hauptverein, dem Gau und der Bevölkerung dieses runde Jubiläum gefeiert. Die Ortsgruppe Friedberg ist durch das Betreiben des Wanderheims und der Pflege sowie Instandhaltung der wunderschönen Anlage sehr stark gefordert.

Wandern, Naturschutz, Pflege des Brauchtums sind ebenfalls Aufgaben, die auf dem Jahresprogramm stehen. Dies bedarf viel ehrenamtliches Engagement und Schaffenskraft sowie gute Einnahmen, um notwendige Investitionen tätigen zu können. Das alles kann man nur bewältigen, wenn man ein homogenes, leistungsbereites, zukunftsorientiertes Team hat, so Widmann. Um längerfristig das Niveau zu erhalten, bedarf es Unterstützung und Mithilfe bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen, Bewirtung und Betreuung der Gäste. Die Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung und den örtlichen Vereinen bezeichnet Widmann als gut, was sich auch in den Wortmeldungen widerspiegelte.

Die von Ortsvorsteher Edwin Reber übernommene Entlastung wurde einstimmig erteilt. Er nutzte die Gelegenheit, noch kommunalpolitische Informationen, die auch die Ortsgruppe betreffen, weiterzugeben.