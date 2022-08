Sportverein Marbach feiert sein 50-jähriges Bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zwei Festtage, die der Sportverein Marbach für sein 50-jähriges Vereinsjubiläum angesetzt hat, hätten nicht unterschiedlicher sein können. Am Sonntag, 31. Juli strahlender Sonnenschein und ungetrübte Festlaune den ganzen Tag über. Dabei spendete der riesige Lastenfallschirm wohltuenden Sonnenschutz. Am Montagabend beim Ausklang wieder ideales Festwetter, bis sich sich der Himmel verdunkelte und es aus allen Schleusen goss. Doch das tat dem Fest keinen Abbruch. Im Gegenteil, die vorsorglich aufgestuhlte Turn- und Festhalle war proppevoll und es wurde getanzt und gefeiert bis spät in die Nacht.

Am Sonntagmorgen waren zahlreiche Festbesucher der Einladung zum Gottesdienst unter freiem Himmel gefolgt. Pater Shinto ging bei einer Ansprache auf die 50-jährige Vereinsgeschichte des Sportvereins Marbach ein, die er immer wieder in die Liturgiefeier mit einband. Feierlich umrahmt wurde dieser Festgottesdienst vom Musikverein Marbach unter der Leitung von Anton Merkle. Auf die Kapelle konnte der Sportverein auch anschließend beim Frühschoppe zählen. Zwei Stunden lang wurden die Gäste aufs Beste unterhalten und beim anschließenden Mittagstisch sorgte der Sportverein für ein reichhaltiges Speisenangebot.

So gestärkt war am Sonntagnachmittag ein Schlepperziehen für Frauen und Männer angesagt. Jeweils fünf Personen bildeten dabei ein Team. Während die Männermannschaften den Lanz-Bulldog von Klaus Heinzelmann über eine Distanz von 30 Meter ziehen mussten, wurde für die Frauen ein alter Deutz von Hilde Baur vorgespannt. Auf jeden Fall ein unterhaltsamer Punkt, der vor allem beim Publikum gut ankam.

Zum Festausklang ging Vorsitzender Rolf Riegger auf „Nummer sicher“. Er setzte auf das Sterntaler-Duo, das ein Garant für die montäglichen Festausklänge ist und immer auf eine treue Fanschar hoffen kann.

Zuvor hatte der Sportverein zum Feierabendhock auf den Schulhof geladen und dieses Angebot nahmen die Festgäste gern an. Punkt 19 Uhr dann der Auftritt des Sterntaler-Duos. Es dauerte nicht lange und schon stürmten die Fans die Bühne und schwangen das Tanzbein. Nach einer halben Stunde und Petrus öffnete die Schleusen. Es goss in Kübeln, so dass das Musik-Equipment in die Sporthalle gebracht wurde. Keine viertel Stunde später ging es einfach weiter, als wäre kein Unwetter über den Festplatz gefegt. Es war einfach ein tolles Fest.