545 Schülerinnen der Berta-Hummel-Schule und Erich Kästner Schule sind bei den Bundesjugendspielen angetreten. Auch die Kooperationsklasse der Aicher-Scholl–Schule nahm an diesem sportlichen Event teil.

Während die Klassen 1 und die Grundschulförderklasse sich auf dem Außengelände der Schule sportlich maßen, absolvierten die Klassen zwei bis vier die leichtathletischen Disziplinen der Bundesjugendspiele im Oberschwabenstadion. Beim 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Weitwurf traten alle anwesenden Schüler an. Nachdem alle ihr sportliches Können in den drei Disziplinen gezeigt hatten, wurden Jahrgangspendelstaffeln durchgeführt. Angespornt von den Schülern wurden die Pendelstaffeln der einzelnen Klassenstufen durchgeführt. Strahlende Sieger waren die Klasse 2c, die Klasse 3d und die Klasse 4c.

Am darauffolgenden Montag fand in einer kleinen Feierstunde die Übergabe der Ehrenurkunden statt. 79 Ehrenurkunden durften an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 2 bis 4 ausgeteilt werden. Mit beinahe 1000 Punkten wurden Medine Aygar, Caroline Wetzel, Dennis Bobinov und Szymon Blajda (mit 996 Punkten) als Schulbeste geehrt. Alle Siegerinnen und Sieger der Klassenpendelstaffeln erhielten von der Schulleitung ein Eis.